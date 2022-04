L’USM Bel-Abbès, qui a perdu sa place parmi l’élite du football national la saison passée, va désormais enchaîner une autre relégation en fin d’exercice en cours après avoir mis officiellement les deux pieds en inter-régions, à l’issue de la 27e journée du championnat de Ligue 2 jouée samedi. L’USMBA a perdu sa dernière carte de rester en «vie» en s’inclinant sur le terrain du Skaf El Khemis (1-0). Du coup, la formation de la «Mekerra» (15e, 23 pts) lui sera impossible de refaire son retard sur le premier non relégable, le WA Boufarik (12e, 32 pts) avant trois journées de la fin de la phase aller. Il s’agit de la troisième descente en troisième palier dans l’histoire de ce club qui a déjà connu le même sort lors des saisons 1998-1999 et 2004-2005. Mais dans les deux exercices en question, les «Vert et Rouge», qui comptent deux coupes d’Algérie dans leur palmarès, ont réussi à retrouver le deuxième palier dès la saison suivante, un scénario qui risque de ne pas se reproduire cette fois-ci. Et pour cause, l’USMBA traverse une situation inédite aussi bien sur le plan administratif que financier. Tout le monde, d’ailleurs, dans l’entourage du club s’attendait à tel sort surtout en raison de la situation ‘’d’abandon’’ dans laquelle s’est retrouvée l’équipe tout au long de l’exercice en cours, comme déplorée par les joueurs eux-mêmes.

Les prémices de la relégation se sont apparues lorsque la majorité des joueurs de l’effectif de la saison passée ont claqué la porte au moment où le club a été interdit de recrutement à cause de ses dettes élevées estimées à près de 300 millions de dinars. Face à cette situation, il a été fait appel à des joueurs de la catégorie des moins de 21 ans, venus de divers horizons et choisis après une large opération de «casting» chapeautée par l’ex-entraineur des Vert et Rouge, Sid Ahmed Slimani. Mais ce dernier s’est vite rendu compte que les chances de réussir le challenge étaient très minces, ce qui l’a contraint de jeter l’éponge en milieu de saison pour débarquer du côté du WA Tlemcen, sans pour autant réussir aussi à maintenir ce dernier en Ligue 1. <

