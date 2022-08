Les chocs USM Annaba – USM El Harrach, Olympique Médéa – ASM Oran et WA Boufarik – MC Saïda seront à l’affiche de la première journée de Ligue 2, prévue la mi-septembre prochain, suivant le calendrier de la nouvelle saison 2022-2023, dévoilé mercredi par la Ligue nationale du football amateur (LNFA). De chauds duels, entre anciens pensionnaires de l’élite, dont certains ont été relégués pas plus tard que cet été, comme c’est le cas de l’Olympique de Médéa et qui devraient donc le plus captiver l’attention. En effet, de part leur statut et leur standing, ces différents antagonistes sont déjà considérés comme de potentiels candidats aux premiers rôles, faisant que les duels qui les opposeront vaudront probablement le détour. Autres chaudes empoignades, qui devraient captiver tout autant l’attention au cours de cette première journée, les chocs entre ténors de la Ligue 2 et anciens pensionnaires de l’élite, qui ont été fraichement relégués en palier inférieur. Parmi ces duels, MCB Oued Sly – WA Tlemcen, GC Mascara – NA Hussein-Dey et RC Relizane – JSM Tiaret, sans oublier le choc entre voisins, AS Khroub – AS Aïn M’lila. Côté nouveaux promus, le calendrier leur a réservé des fortunes diverses, car si certains ont eu la chance de démarrer la saison à domicile, contre des adversaires relativement prenables, d’autres seront appelés à jouer en déplacement, et chez de redoutables concurrents. En effet, si l’ES Sour El Ghozlane pourra accueillir HAMRA Annaba chez lui, l’US Souf devra effectuer un périlleux déplacement chez l’US Chaouia, où les Jaune et Noir l’attendront probablement d’un pied ferme. Ce qui sera également le cas pour le SC Mechria et l’ES Mostaganem, appelés à se déplacer respectivement à Khemis Miliana et à Kouba. Plusieurs chauds duels donc, qui devraient lancer la nouvelle saison du bon pied, en attendant la suite des débats, qui s’annonce toute aussi palpitante.

