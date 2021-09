Les joueurs et entraîneurs étrangers ne sont pas autorisés en Ligue 2 lors de la saison 2021-2022, dont le coup d’envoi sera donné le 26 octobre prochain, a annoncé mardi soir la Ligue nationale du football amateur (LNFA). «Les joueurs et entraîneurs étrangers ne sont pas autorisés à exercer en championnat de Ligue 2, indiquent les dispositions réglementaires de la saison 2021/2022», a écrit la LNFA sur son site internet. Cette décision met dans l’embarras les dirigeants du MO Constantine et du CR Témouchent, qui viennent de recruter des entraîneurs tunisiens pour leurs équipes : Mahrez Ben Ali pour les «Mocistes» et Adel El-Atreche pour le CRT. A rappeler que la première période d’enregistrement des licences (mercato estival) a débuté le 6 août dernier et prendra fin le 23 octobre, soit à trois jours du début du championnat.

Articles similaires