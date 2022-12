Trois rencontres de mise à jour du calendrier de la 11e journée du groupe Centre-Est de la Ligue 2 de football amateur, seront au programme, mardi, et concernent les principaux candidats à l’accession en Ligue 1, en l’occurrence, l’AS Khroub, l’USM Annaba et l’US Souf. A tout seigneur, tout honneur, l’AS Kroub (1er – 24 pts), aura l’avantage d’évoluer à domicile en recevant l’IB Khemis El-Khechna (12e – 12 pts) pas encore rassurée sur son avenir en L.2. Les Khroubis comptent empocher les points du match, pour consolider d’une part, leur position en tête du classement, et d’autre part accentuer leur avance en cas d’échec de ses principaux concurrents. L’USMAn (3e – 21 pts) jouera un véritable quitte ou double sur le terrain de la JS Bordj Ménaiel (10e – 14 pts). Les Bônois vainqueurs samedi devant le CA Batna (2-0), s’attendent à une vive réaction des Ménailis battus à El-Harrach (1-0) et qui tiennent absolument à renouer avec la victoire, pour amorcer leur redressement vers le haut du tableau. Le 3e prétendant à l’accession, l’US Souf (5e – 19 pts), aura également l’avantage du terrain en affrontant le MO Constantine (9e – 15 pts) dont les résultats sont en dents de scie depuis quelques journées. La victoire des Sudistes reste indispensable, pour pouvoir continuer sa belle aventure vers l’accession.



L’ESM veut reprendre son fauteuil de leader

L’ES Mostaganem accueillera mardi, le GSM Mascara avec l’objectif de reprendre son fauteuil de leader, sur lequel trône actuellement l’ES Ben Aknoun, à l’occasion de la mise à jour de la 11e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe (Centre-Ouest). La formation d»Ettaradji» (2e -26 pts), tenue en échec par le CR Témouchent (2-2) lors de la 12e journée, tient à déloger à tout prix le club algérois, l’ESBA (1er 27 pts) qui surfe sur un nuage, grâce à une série d’invincibilité époustouflante de 11 matchs (8 victoires, 3 nuls). Pour y parvenir, le nouveau promu doit absolument franchir l’obstacle dressé par son voisin, le GC Mascara (11e -13 pts), encore à la recherche d’un résultat probant pour améliorer sa situation peu enviable au classement général. L’autre prétendant à l’accession, le SC Mécheria (3e – 23 pts), aura à priori une tâche aisée en se déplaçant à Oran pour y affronter, l’ASMO (15e – 5 pts) qui collectionne les résultats négatifs depuis plusieurs semaines. Le SCM, également nouveau promu en L2, doit tout de même se méfier de la bête blessée, l’ASMO pour laquelle, une victoire est plus qu’indispensable. Le dernier match de cette mise à jour mettra aux prises à Saida, le MCS (14e – 8 pts) au SKAF Khemis Miliana (8e – 16 pts), qui reste sur un succès devant l’ASMO (2-0). Ce match reste capital pour les locaux encore menacés par la descente en Inter-régions, et pour lesquels la victoire sera la bienvenue. n

