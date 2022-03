La 24e journée de Ligue 2, prévue jeudi à 14h00, pourrait générer d’importants changements, aussi bien en tête du groupe Centre-est que du groupe Centre-ouest, car les données d’avant-match penchent plutôt en faveur des dauphins JS Bordj Ménael et MC El Bayadh, qui pourraient d’ailleurs subtiliser les premières places à leurs leaders respectifs, l’USM Khenchela et le CR Témouchent. En effet, outre l’avantage du terrain et le soutien du public, la JSBM et le MCEB auront la chance de défier des adversaires prenables, en l’occurrence le SC Aïn Defla (lanterne-rouge/7 pts) et l’IRB Ouargla (7e/32 pts), alors qu’au même moment, les leaders USMK et CRT devront effectuer de périlleux déplacements, respectivement chez le MO Constantine et l’USM El Harrach. Le MOC reste d’ailleurs sur une précieuse victoire en déplacement chez l’AS Aïn M’lila, qui lui a permis de se hisser à la neuvième place du classement général avec 28 points, alors que l’USMH reste sur une courte défaite (1-0) dans le derby algérois contre l’ES Ben Aknoun. Toujours est-il que même si les conditions du MOC et de l’USMH sont différentes, leur vigueur sera probablement identique lors de cette 24e journée et avec la ferme intention d’en sortir victorieux, d’autant que les débats se dérouleront sur leurs terrains respectifs. Autres duels intéressants, qui vaudront probablement le détour dans le groupe Centre-ouest, les chocs GC Mascara – JSM Tiaret, WA Boufarik – ES Ben Aknoun, et surtout ASM Oran – RC Kouba, entre le 12e qui reçoit le 3e.

Une chaude empoignade, entre deux anciens pensionnaires de l’élite, qui ont besoin l’un comme l’autre de points pour atteindre leurs objectifs respectifs, même si ces derniers sont diamétralement opposés. En effet, relégué à jouer les seconds rôles depuis l’entame de la saison, l’ASMO espère l’emporter pour augmenter ses chances de maintien, alors que le Raed Koubéen cherche plutôt à se relancer dans la course à l’accession. Autres duels intéressants, qui vaudront le détour dans le groupe Centre-est, les chocs entre anciens pensionnaires de l’élite: USM Annaba – CA Bordj Bou Arreridj, CA Batna – MO Béjaïa et US Chaouia – MC El Eulma. De chaudes empoignades, qui là-encore promettent énormément, car mettant aux prises de prestigieux clubs, au passé glorieux, et qui pour ces oppositions directes devraient sortir le grand jeu. n

