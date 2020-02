Trois derbies assez intéressants sont au programme de la 18e journée du championnat le Ligue 2 de football, prévue aujourd’hui (15h00) et lors de laquelle le leader, l’Olympique Médéa, qui sera en péril chez le MO Béjaïa, fera l’objet d’une course poursuite infernale de ses poursuivants, à l’affût de son éventuel faux-pas au stade de l’Unité Maghrébine.

L’OM (35 pts), auteur d’une belle opération le week-end dernier, ne sera pas gâté samedi en rendant visite au MOB (14e – 17 pts), dont le maintien en Ligue 2 est mis en danger. Les locaux, drivés par le duo Didine Maroc et Mourad Ouardi, joueront pratiquement l’un de leurs derniers atouts dans la course au maintien. En revanche, les hommes de Chérif Hadjar, qui comptent une bonne marge de sécurité, tâcheront de limiter les dégâts et décrocher le meilleur résultat possible, surtout que leurs trois poursuivants directs, appelés à évoluer à l’extérieur, ne sont pas mieux lotis.

D’abord le WA Tlemcen (2e – 32 pts), qui effectuera samedi sa 2e sortie de rang, cette fois-ci à Boussaâda pour y affronter l’ABS (11e – 20 pts). Battus samedi dernier au Khroub (1-0), les joueurs du Widad feront tout pour éviter un autre faux-pas, tandis que les Boussaâdis, handicapés par l’absence de leur attaquant-vedette Drifel, suspendu pour 3 matches, tâcheront d’engranger trois précieux points qui pourraient les mettre à l’abri.



Espoirs pour l’USM El-Harrach ?

Le RC Relizane (3e – 28 pts) ne sera guère à l’aise sur le terrain de l’USM Harrach (16e – 13 pts). Les Harrachis, auteurs d’un nul élogieux sur le terrain du RC Arbaâ, joueront leur va-tout pour entretenir l’espoir. Leur coach, Sid-Ahmed Slimani, a bien préparé ses joueurs pour la «gagne». Le RCR, qui n’a pris qu’un petit point lors des deux derniers matches, n’aura plus droit à l’erreur surtout qu’il est sous la menace directe de poursuivants.

Son compagnon du podium, le RC Arbaâ (3e – 28 pts) n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise en effectuant un long voyage à Annaba, où l’attend de pied ferme l’USMAn (7e – 24 pts), toujours en course pour l’accession. Avec l’appui d’un public chaleureux, les «Bônois», difficiles à manier sur leur «ground», n’ont pas encore dit leur dernier mot. Les hommes du coach du RCA, Bouhellal, sont donc avertis, raison pour laquelle ils vont s’efforcer de limiter les dégâts et réaliser pourquoi pas une belle performance.

La JSM Skikda (5e – 27 pts) est l’équipe la plus en forme du moment. En affrontant à domicile le MC El-Eulma (7e – 24 pts), les Skikdis pourraient être, en cas de victoire, les principaux bénéficiaires de cette journée en se retrouvant troisièmes en cas d’un naufrage collectif du «duo de la 3e place». Le MCEE, accroché au match aller (1-1), tentera de faire mieux à Skikda devant une équipe traversant une période «euphorique».



L’ASM Oran pour rester au contact

De son côté, l’ASM Oran (6e – 26 pts), l’autre équipe en lice pour l’accession, aura a priori une tâche plus aisée en accueillant une formation de la JSM Béjaïa (14e – 17 pts) actuellement en position de relégable. Les «Asémistes», toujours en course en Coupe d’Algérie, ont le vent en poupe après leur joli succès à Arzew (3-1) lors de la 17e journée. L’équipe de «Yemma Gouraya», qui a repris goût à la victoire aux dépens de l’ABS, tâchera de glaner un 2e succès de rang, même si la tâche semble bien ardue à Oran.

Les deux derniers matches de cette 18e journée ont un caractère «derby». D’abord à l’Est, l’AS Khroub (9e – 23 pts) aura la visite de son voisin, le DRB Tadjenanet (10e – 21 pts) dans un match revanche. Laminés à l’aller (6-1), les Khroubis sont avides de rendre la monnaie de la pièce à l’adversaire même si la mission n’est pas aisée devant un «Difaâ» pas encore sorti de l’auberge. L’autre derby aura lieu à l’Ouest entre le MC Saïda (11e – 20 pts) et l’OM Arzew (13e – 18 pts) où rien ne va plus. Ces deux formations, qui flirtent avec la «zone de turbulences», joueront un match à «six points» dont le vaincu sera un potentiel relégable.

