Les six matchs en retard de la 11e journée du championnat de Ligue 2 amateur Groupes Centre-Est et Centre-Ouest, prévus initialement ce mardi, ont été décalés au 27 décembre, selon le programme publié par la Ligue nationale de football amateur (LNFA). Dans le groupe Centre-Ouest, le leader l’ES Mostaganem (25 pts), accueillera le GC Mascara (10e, 12 pts) avec la ferme intention de renouer avec la victoire en championnat après la défaite surprise face au WAT lors de la précédente journée, dans le but de reprendre ses quatre points d’avance sur son poursuivant direct l’ES Ben Aknoun. Le SC Mecheria (4e, 20 pts) qui reste sur deux échecs dont une élimination amère en Coupe d’Algérie tentera de renouer avec le succès à l’occasion de son déplacement chez l’ASM Oran (15e, 5 pts), de même que le SKAF Khemis Miliana (8e, 13 pts) qui partira avec les faveurs des pronostics face à une équipe du MC Saida dans le dur (13e, 7 pts). Dans le groupe Centre Est, le leader l’AS Khroub (1re,21pts) est appelée à réagir en championnat, après sa défaite surprise lors de la dernière journée face à la JSM Skikda, en accueillant l’IB Khemis El Khechna (11e, 11 pts). Une victoire est plus qu’importante pour reprendre ses distances sur son dauphin l’E Sour El Ghozlane (2e,20 pts). Les deux dernières rencontres de la poule Centre-Est, mettrons aux prises l’US Souf (4e, 18 pts) au MO Constantine (6e, 15 pts), alors que l’USM Annaba (4e, 18 pts) se déplacera chez la JS Bordj Menaiel (7e, 14 pts) qui vient de valider son billet pour les 8es de finale. Pour rappel, cette journée de Ligue 2 amateur avait été scindée en trois parties pour permettre aux clubs engagés en Coupe d’Algérie de disputer leurs rencontres dont les dates coïncidaient avec celles de la 11e journée. n

