La direction du WA Tlemcen, en bute à des problèmes financiers énormes, a décidé de revoir à la baisse la masse salariale de son équipe première pour la porter désormais à 10 millions de dinars, a-t-on appris dimanche du président de ce club de Ligue 1 de football. Selon Rachid Meliani, dans une déclaration à l’APS, la masse salariale du WAT «ne dépassera pas la saison prochaine les 10 millions de dinars mensuellement», ajoutant qu’il s’agit de la «seule voie pour faire face à la crise financière aigue auquel fait face le club». Les problèmes financiers récurrents du WAT ont failli lui valoir la rélégation en Ligue 2 une année seulement après son accession. Cette formation de l’ouest du pays a attendu la dernière journée du championnat de l’exercice 2020-2021 pour assurer son maintien parmi l’élite. «Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs de l’exercice passé lorsque le club a fixé des salaires en deçà de ses capacités aux joueurs pour se retrouver incapable d’honorer ses engagements», a ajouté Rachid Meliani, en poste depuis quelques mois seulement. Cette situation expose le WAT à des sanctions sportives de la part de la Fédération algérienne de football dès le prochain mercato hivernal, étant donné qu’ils sont quelques 14 joueurs à avoir déjà saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour se faire rétablir dans leurs droits. Et avant même que la direction des ‘’Zianides’’ ne songe à la meilleure manière pour éviter ces sanctions dans quelques mois, elle s’active actuellement à lever l’interdiction de recrutement dont elle fait l’objet à l’occasion du mercato estival qui a commencé le 6 août passé. Pour ce faire, elle est dans l’obligation de s’acquitter d’une somme avoisinant les 20 millions DA représentant les arriérées des salaires de certains de ses joueurs de l’effectif de l’exercice 2019-2020, a encore expliqué son premier responsable. Il s’agit là d’une condition sine qua non pour parvenir à qualifier les nouvelles recrues du WAT qui sont déjà au nombre de quatre, à savoir, Tizi Bouali (ex JS Kabylie), Bentoucha (ex MCB Oued Sly), Amoura (ex IRB Maghnia) et Bahraoui (ex JSM Skikda). Evoquant l’effectif de la saison à venir, le président du WAT, qui vient de désigner Kamel Bouhellal à la tête de la barre technique de son équipe, a fait savoir qu’il a décidé, en consultation avec le staff technique, de ne retenir que neuf éléments seulement du groupe ayant défendu les couleurs du ‘’Widad’’ la saison passée. Les ‘’Bleu et Blanc’’ commencent la préparation d’intersaison en fin de semaine en cours. Un stage à Tlemcen est au menu pour affûter les armes en prévision de la prochaine édition du championnat dont le coup d’envoi est prévu au 23 octobre prochain, souligne-t-on. n

Articles similaires