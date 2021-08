Vous n’êtes sans doute pas passé à côté. 65e minute, dimanche soir à Auguste-Delaune. L’Histoire de la Ligue 1 s’est écrite sous nos yeux avec l’entrée en jeu de Lionel Messi, à la place de Neymar, pour son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Un moment fort en France, comme l’exprimait Le Parisien ou L’Equipe hier matin. Mais aussi une résonance européenne, voire mondiale, comme on peut le voir dans ce tour de la presse sportive. As consacre sa une à «ce moment historique» et estime que «Mbappé a marqué un doublé lors de la fête de Messi». On retrouve l’Argentin aussi en une de Sport, Mundo Deportivo ou encore du Guardian qui lui consacre sa première page. Preuve de la force du symbole.

