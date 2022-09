Lille a bien réagi après la défaite à domicile concédée face à Nice mercredi. Menés au score, les Dogues ont renversé Montpellier (1-3) à La Mosson grâce à un doublé de Jonathan David et un but d’Angel Gomes hier, lors de la 6e journée.

Le MHSC, qui avait ouvert la marqué par Elye Wahi, a été en infériorité numérique dès la fin de la 1re période après l’expulsion de Valère Germain. Le LOSC a conclu sa semaine de la meilleure manière possible. Grâce à un succès sur la pelouse de Montpellier où Jonathan David s’est offert un doublé (3-1), Lille est provisoirement installé à la cinquième place de cette Ligue 1 2022-2023. Côté montpelliérain, l’exclusion de Valère Germain juste avant la pause a causé un tournant dans la partie. C’est la fin d’une spirale positive pour le MHSC, après deux victoires consécutives en championnat.

Une fois de plus, Lille a revêtu son costume de bête noire pour affronter Montpellier. Invaincus depuis neuf matches en championnat face aux Héraultais, les Dogues se sont imposés de manière logique face à un adversaire vaillant, mais trop juste physiquement après avoir subi une infériorité numérique pour l’intégralité de la deuxième période. Dès le début de la partie, Lille a mis les ingrédients pour repartir de La Mosson avec les trois points. Tiago Djalo a trouvé la barre sur corner (5e), puis Ismaily touchait le poteau (11e).



L’expulsion en tournant du match

Depuis sa cage, Mathis Carvalho a pu constater sa réussite et l’abnégation de ses coéquipiers. Profitant d’une passe en retrait mal dosée de José Fonte, Elye Wahi a cru ouvrir le score contre le court du jeu mais Leonardo Jardim a bien rattrapé l’erreur de son capitaine. Hélas pour le portier, Wahi a pris sa revanche en profitant d’une maladresse défensive (20e, 1-0).

Malgré ce but des locaux, Lille n’a jamais lâché prise dans sa domination globale, allant jusqu’à 76% de possession de balle à l’heure de jeu. Dès lors, le LOSC a égalisé par David, bien servi par un Rémy Cabella de retour sur ses terres (41e, 1-1), puis s’est retrouvé devant au score avec le but d’Angel Gomes (57e, 2-1).

Entre-temps, le tournant du match a probablement eu lieu lorsque Germain a posé ses crampons sur le mollet d’Adam Ounas (45e). Un geste dangereux synonyme d’expulsion pour l’ancien Marseillais, et de galère à venir pour Montpellier. Longtemps dans la course avec un seul but de retard, le champion de France en 2012 a craqué sur un dernier contre avec David à la conclusion pour un quatrième but cette saison (95e, 3-1). Lille a terminé sa braderie à Montpellier, et les affaires étaient bonnes avec trois points supplémentaires. n

