La mauvaise passe se poursuit pour Nice. Trois jours après leur défaite face au Maccabi Tel-Aviv (1-0), les « Aiglons » se sont inclinés à Clermont, hier (1-0). Un match que le Gym a fini à neuf. Auxerre a décroché son premier succès de la saison à Montpellier (1-2), tandis que Brest s’est imposé à Angers (1-3). Toulouse et Lorient n’ont pas su se départager (2-2).

Nice perd les pédales. Battu par le Maccabi Tel-Aviv en barrages aller de Ligue Europa Conférence jeudi dernier, le club azuréen a fini sa semaine cauchemar par une nouvelle défaite sur la pelouse de Clermont (1-0). Réduit à neuf après les expulsions coup sur coup de Mario Lemina (80e) et Jean-Clair Todibo (82e), l’OGCN a cédé à la frustration en fin de match, en plus de rendre une copie indigente. Lucien Favre avait pourtant fait tourner son groupe.

Cette défaite a été dans l’ensemble logique, même si les Aiglons ont eu quelques situations en seconde période, notamment avec Aaron Ramsey (78e) qui a buté sur Mory Diaw. Le portier de Clermont a d’ailleurs sorti une très belle prestation dans sa cage. Saîf-Eddine Khaoui (6e) a donné la victoire aux siens. Clermont est 5e. Nice est 15e et n’a toujours pas gagné.

