L’entraineur du NA Hussein-dey Nadir Leknaoui a annoncé vendredi sa démission, indique l’APS, juste après la défaite à domicile face à l’ES Setif (0-1) pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 de football. Une décision attendu depuis quelques temps déjà et que le nouveau revers est venue accélérer. C’est que le bilan de Leknaoui avec le NAHD est bien mitigé et cela depuis le début de la saison. Sur 6 matchs, l’équipe n’a gagné aucun match, et n’a récolté que trois points sur 18 possibles. Le technicien avait rejoint la barre technique des Sang et Or en provenance de l’US Biskra. Il le laisse le NAHD pointe à la 18e place au classement. Selon des sources proches de la direction du club, son remplaçant pourrait bien être Bilel Dziri.

