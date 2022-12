Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football le CR Belouizdad, sera en appel pour défier le RC Arbaâ avec l’intention de creuser l’écart en tête et confirmer son statut de champion d’hiver, alors que l’USM Alger sera face à un match-piège en déplacement face à l’US Biskra, à l’occasion de la mise à jour de la compétition, aujourd’hui. Auréolé de son titre honorifique de champion d’hiver, le CRB (1e, 34 pts), qui reste sur une victoire à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (2-1), abordera ce rendez-vous avec un double objectif: gagner et préserver sa série d’invincibilité, puisque le club algérois est invaincu depuis le début de la saison. Si le Chabab part logiquement favori dans ce duel, le RC Arbaâ (10e, 19 pts), est capable de jouer un mauvais tour au CRB, puisque les coéquipiers du buteur maison Mohamed Tayeb (5 buts) détiennent un bilan assez acceptable sur leurs bases avec 16 points sur 21 possibles. Le RCA se présentera sans son attaquant Rait Mohamed Billel, suspendu pour quatre matchs, dont un avec sursis, pour insulte envers officiel lors de la dernière sortie contre le Paradou AC.



L’USM Alger en danger à Biskra

De son côté, l’USM Alger (7e, 22 pts), qui a réussi à mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire, en l’emportant samedi à domicile face au CS Constantine (2-1), sera face à un sérieux test sur le terrain de l’US Biskra (12e, 18 pts), dont la victoire est impérative pour pouvoir quitter la zone de turbulences. Ce sera le premier match pour le nouvel entraîneur de l’USMA Abdelhak Benchikha, qui a succédé à Boualem Charef, dont le contrat a été résilié à l’amiable. La formation phare des «Zibans», est en train de faire du surplace. Eliminée sans gloire en 32es de finale de la Coupe d’Algérie par le pensionnaire de la Ligue 2 amateur (Gr Centre-Ouest) SKAF Khemis-Meliana (3-2), l’USB reste sur deux matchs sans victoire. Le moindre faux-pas face aux «Vert et Noir» risque de mettre un peu plus de pression sur le dos des coéquipiers du capitaine Nacreddine Khoualed, en vue de la seconde partie de la saison. Le dernier match de la phase aller se jouera le dimanche 1e janvier entre l’USM Alger et le RC Arbaâ, dans le cadre de la mise à jour de la 11e journée. La compétition observera ensuite une trêve pendant le championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier – 4 février). n

Articles similaires