Deux rencontres comptant pour la 3e journée de la Ligue 1 algérienne de football ont été avancées à aujourd’hui. Elles opposeront l’USM Alger à la JS Kabylie d’une part, et le CR Belouizdad au MC Oran, d’autre part, afin de permettre au CRB et JSK de disputer les matchs du 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine de football.

Le CRB (1er – 6 points) et tenant du titre depuis trois saisons, accueillera dans son stade fétiche du 20 août 1955 à Alger, le MC Oran (11e – 1 pt) qui végète en bas du tableau. Vainqueurs vendredi dernier en déplacement du Paradou AC (1-0), les Belouizdadis ne semblent pas disposés à lâcher du lest devant une équipe oranaise en perte vitesse accrochée à domicile par le NC Magra (0-0) après avoir été battue lors de la journée inaugurale face au RC Arba (1-3).

En Ligue des champions africaine, les protégés du coach tunisien, Nabil Kouki, joueront le 10 septembre, en déplacement chez le FC BO Rangers (Sierra Léone).



La JS Kabylie n’a plus le droit à l’erreur

Le match, USM Alger- JS Kabylie, domicilié au stade de Dar Beida, aura l’allure d’une affiche alléchante entre l’actuel co-leader usmiste (1er – 6 pts) et le vice-champion d’Algérie en titre, la JSK (15e – 0 pt). Les «Rouge et Noirs» ayant effectué cette saison un départ en trombe, comptent exploiter l’avantage du terrain pour signer une 3e succès de rang, et profiter surtout du passage à vide des «Canaris» qui partagent la dernière place avec l’USM Khenchela avec zéro point au compteur.

Pour les hommes de l’entraîneur de la JSK, le Belge Riga, la victoire est impérative après deux défaites, et ce avant leur départ au Sénégal, pour y affronter, dimanche prochain, le SC Casamance, au stade Lat Dior, de Thiès. Les autres rencontres de cette 3e journée auront lieu comme prévu vendredi et samedi prochains.

