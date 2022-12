Il sera difficile de déposséder le CR Belouizdad de sa couronne nationale. En effet, le triple-champion d’Algérie en titre continue de dicter sa loi dans la Ligue 1 Mobilis. Grâce à son précieux succès ramené de Tizi-Ouzou samedi face à la JS Kabylie (1-2), le «Chabab» s’est adjugé le titre honorifique de champion d’hiver. A mi-chemin et avec 0 défaite au compteur, les «Rouge et Blanc» sont dans le tempo pour asseoir, encore plus, leur suprématie.

Par Mohamed Touileb

Le bilan est quasi-implacable. En 14 tests sur les 15 prévus pour la phase ‘’aller‘’ les «Gars de Laâquiba» sont sortis vainqueurs à 10 reprises contre 4 nuls et 0 défaite prenant 34 points sur 42 possibles.



Pas d’enflammade

Derrière, il n’y a que le CS Constantine, avec 29 unités en 15 rencontres, qui parvient à suivre le rythme infernal imposé par les Belouizdadis alors que le MC Alger, qui ferme le podium, n’en compte que 25 unités. Potentiellement, les camarades d’Anayo Iwala, l’excellent attaquant prêté par l’ES Tunis, peuvent avoir 37 points s’ils gagnent leur match en retard (mise à jour de la 8e journée) programmé dans 2 jours contre le RC Arbâa en déplacement. De quoi consolider un peu plus leur leadership. Naturellement, Nabil Kouki a indiqué que «les trois points étaient très importants parce qu’ils nous permettent de creuser un peu plus l’écart par rapport à nos concurrents directs. Les joueurs étaient décidés à s’imposer face à un adversaire qui n’est pas à présenter puisque la JS Kabylie est un grand club. Nous sommes sur la bonne voie et invaincus. Cela devrait nous encourager à aller de l’avant». Du côté des «Chababistes», on ne s’enflamme pas encore malgré la première partie de saison très aboutie en dépit des péripéties et de la contestation dont est la cible l’entraîneur en chef. En effet, beaucoup de supporters n’aiment pas le jeu proposé par Zakaria Draoui & cie. Toutefois, l’efficacité et la réussite semblent être là pour Nabil Kouki. Il est donc difficile de garantir qu’un autre driver aurait fait mieux.



La Ligue des Champions en baromètre véritable

Certes, le technicien tunisien aurait pu fragiliser sa posture si les «Canaris» l’avaient battu. Mais sa copie est vierge de défaite. Et cela le conforte clairement dans son poste.

Néanmoins, c’est sur une autre compétition qu’il sera vraiment attendu avec la Ligue des Champions CAF. Le tournoi continental reste l’objectif principal pour le CRB dont l’hégémonie nationale est devenue comme une «norme» depuis deux ans maintenant.

Il s’agira de jouer les premiers rôles en LDC. Pour cela, il faudra sortir indemne d’une poule ‘’D‘’ assez relevée où figure le Zamalek SC (Egypte), l’ES Tunis (Tunisie) et le Merreikh Omdurman (Soudan). Pour l’instant, les Algérois ont buté sur les quarts lors des deux dernières éditions. Cette fois, il faudra briser ce plafond de verre. Autrement, cela sera considéré comme un échec et justifiera les craintes émises par les inconditionnels quant à la capacité de Kouki à faire passer un cap à leur équipe fétiche. n