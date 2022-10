La 9e journée de Ligue 1 Mobilis se jouera demain et samedi avec sept rencontres prévues le vendredi et une dernière en clôture dans deux jours. Les yeux seront braqués sur le stade 1er novembre 1954 de Tizi-Ouzou où la JS Kabylie recevra l’ES Sétif à partir de 17h. Quant au CS Constantine, leader du championnat avec 14 points, il devra éviter le piège même s’il recevra l’US Biskra (7e, 10 points). Derrière, le CR Belouizdad (2e, avec 12 points et 3 matchs en moins) sera hôte du NC Magra (10e, 9 points) avec les poursuivants à l’affût. Notamment l’USM Alger (3e, 12 points) qui aura un sacré test à passer en recevant la JS Saoura.

Par Mohamed Touileb

Normalement, le duel entre les «Canaris» et l’ «Aigle Noir» devrait être de haute volée si les teams étaient dans leur forme habituelle. Mais les deux adversaires du jour font un début de saison poussif. Notamment, les «Lions du Djurdjura» qui n’ont pris que 5 points sur 15 possibles. Les Sétifiens (11es) ne font pas mieux avec 8 points récoltés en 8 sorties.



USM Alger – JS Saoura : l’autre choc

Ce duel à Tizi-Ouzou revêt donc une importance cruciale pour les deux formations tant sur le plan moral que comptable. Ce qui laisse prévoir une explication très animée et indécise. Même si les locaux semblent mieux se porter depuis la venue d’Abdelkader Amrani sur le banc. Comme le prouve la qualification pour les phases de poules en Ligue des Champions CAF. Certes, les camarades de Harrag ont galéré au retour (1-1) après avoir gagné 2 buts à 1 au Togo, mais ils restent invaincus en 4 tests (2 victoires + 2 nuls) sous les ordres d’Amrani qui cherchera à confirmer qu’il est l’homme de la situation encore une fois.

Plus haut, dans la pôle du tableau, on retrouve le CS Constantine, le CR Belouizdad, l’USM

Alger (3e, 12 points), l’USM Khenchela (4e, 12 points) qui n’ont que deux longueurs qui les séparent. C’est pour dire que le leader peut changer à tout moment avec ces écarts minces. Les Constantinois seront les hôtes des Biskris qui joueront certainement pour se payer le leader.



Le MC Alger vise le «top 3»

Pour leur part, les Usmistes accueilleront la JS Saoura (13e, 7 points) dans l’autre choc de cette 9e étape. La mission sera tout aussi compliquée pour l’USM Khenchela qui devra croiser le fer, à domicile, avec le MC Alger (6e, 11 points). Vainqueurs de leurs 3 derniers matchs, les Mouloudéens se rendent en conquérants à Khenchela. Le «Doyen» pourrait confirmer son réveil et intégrer –éventuellement- le top «3» en cas d’un nouveau succès.

Les trois autres affrontements de ce round verront le RC Arbâa, le Paradou AC et le MC Oran se déplacer chez l’ASO Chlef, le MC El-Bayadh et le HB Chleghoum Laïd respectivement. Ce dernier, promu, court toujours derrière son premier succès parmi l’élite footballistique. Le HBCL est le seul pensionnaire à compter 1 seul point au compteur. C’est le moment de réagir pour ne pas s’enliser.