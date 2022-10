La Paradou AC, dos au mur, accueillera la lanterne le HB Chelghoum-Laïd, avec l’intention de mettre fin à sa mauvaise série, alors que le MCE El-Bayadh se rendra à Magra avec un esprit conquérant dans l’objectif de s’emparer de la deuxième place, à l’occasion de la 8e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui, demain et samedi. Le MCE El-Bayadh (6e, 10 pts), qui reste sur une victoire à la maison face au HBCL (1-0), sera en appel pour défier le NC Magra (12e, 6 pts), avec l’espoir de revenir avec un bon résultat, qui lui permettrait, en cas de succès, de s’emparer provisoirement de la place de dauphin, à un point du leader le CS Constantine (1e, 14 pts). Ce sera le premier match pour le nouvel entraîneur du MCEB Chérif Hadjar, engagé cette semaine en remplacement d’Abdelhakem Benslimane, dont le contrat a été résilié à l’amiable. Toutefois, le NCM ne compte pas l’entendre de cette oreille, puisque les joueurs du président Azzedine Bennacer espèrent préserver leur dynamique, eux qui restent sur une belle série de trois matchs sans défaite.



L’ASO Chlef pour se relancer

L’ASO Chlef (7e, 9 pts), stoppée net dans son élan suite au premier revers de la saison concédé à Alger face au MCA (2-1), aura une belle occasion de se racheter en déplacement face à l’US Biskra (10e, 7 pts). La formation de Biskra devra impérativement réagir, sous la houlette de nouveau coach Youcef Bouzidi, alors que les coéquipiers du capitaine Nacreddine Khoualed n’ont empoché que 4 points lors des trois derniers matchs. En proie au doute après deux rencontres sans victoire, l’ES Sétif (9e, 8 pts) abordera la réception du nouveau promu l’USM Khenchela (7e, 9 pts) avec l’intention de rectifier le tir face à une équipe qui carbure à plein régime, en témoigne ses trois succès de suite. Les Sétifiens devront rester vigilants devant l’USMK, qui aspire à frapper un bon coup du côté des hauts-plateaux, et confirmer du coup son réveil.



Quatre rencontres différées

Dans le bas du tableau, le Paradou AC (14e, 4 pts) n’aura plus droit à l’erreur, lors du match à domicile face au HBCL, bon dernier avec un seul point seulement. Les «Académiciens» devront impérativement l’emporter pour stopper l’hémorragie et renouer avec la victoire, qui fuit le club algérois depuis le succès réalisé lors de la journée inaugurale en déplacement face à Magra (2-1). Cette 8e journée sera tronquée de quatre rencontres : MC Alger – USM Alger, JS Saoura – CS Constantine, RC Arbaâ – CR Belouizdad, et MC Oran – JS Kabyliereportées à une date ultérieure en raison de l’engagement du CRB, de la JSK, de l’USMA, et de la JSS en compétitions africaines interclubs de la CAF. n

