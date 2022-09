La 3e journée du championnat d’Algérie de Ligue 1 professionnelle entamée mardi, se poursuivra demain et samedi prochains avec au programme quelques affiches intéressantes dont celle du CS Constantine qui accueille le NC Magra avec l’objectif de réaliser la passe de trois, tandis que le MC Alger mal en point en ce début de saison, tentera de décrocher son premier succès. Auteur de deux victoires de rang, le CS Constantine sous la conduite de l’entraineur Kheir-eddine Madoui reçoit le HB Chelghoum Laid avec la ferme détermination de signer un nouveau succès pour confirmer son excellent début de saison et surtout rejoindre les co-leaders le CRB etl’USMA. Une mission dans les cordes des Sanafir contre un adversaire qui a vécu une inter-saison mouvementée.



Le MC Alger dos au mur

Le MC Alger donné par la presse comme l’un des sérieux prétendants au titre, a complètement raté son entame de saison en concédant une défaite à Bechar contre la JSS (2-0) et un nul à domicile contre l’US Biskra (0-0). Dos au mur, les coéquipiers de l’international Ayoub Abdelaoui se doivent de réagir rapidement pour endiguer la mauvaise série, ce qui passe obligatoirement par un bon résultat en déplacement contre le RC Arbaa, un adversaire difficile à manier sur sa pelouse. Le coach bosnien Faruk Hadzibegic sur la sellette, joue gros ce week-end. L’ES Sétif qui reste sur un succès aux forceps contre le RCA (1-0) effectuera un court déplacement à Magra pour croiser le fer le NCM, avecl’espoir d’enchainer avec une deuxième victoire.Les hommes de Hossam El Badry n’auront pas la partie facile contre une équipe de Magra qui s’est rachetée de son premier revers à la maison lors de la journée inaugurale, en allant ramener un précieux nul de son déplacement à Oran contre le MCO.



JS Saoura – US Biskra : chaud derby

L’autre affiche à suivre avec beaucoup d’intérêt lors de cette troisième journée, le second déplacement consécutif de la JS Saoura à Biskra pour en découdre avec l’USB. Dominée lors de la précédente journée à la surprise générale par le nouveau promu le MC El Bayadh (2-0), l’équipe de Saoura n’aura plus droit à l’erreur contre un adversaire en quête de son premier succès de la saison. L’ASO Chlef, auteur d’une victoire et d’un nul lors des deux premières sorties, accueillera le Paradou AC qui reste sur une défaite à domicile face au triple tenant du titre le CR Belouizdad (0-1). La tache des hommes de Liamine Bougherara s’annonce compliquée contre des Académiciens qui voyagent bien, pour preuve la victoire obtenue à Magra lors de la journée inaugurale. La journée sera également marquée par la confrontation entre les deux nouveaux promus : le MC El Bayadh qui reçoit l’USM Khenchela, une explication qui s’annonce palpitante et déjà décisive pour l’USMK, lanterne rouge avec un zéro pointu. A l’opposé, le MCEB a réalisé un retentissant exploit la semaine dernière en remportant ses trois premiers points parmi l’élite aux dépens de la JSS (2-0). Revigoré par cette belle victoire, le Mouloudia fera tout pour enchainer avec un second succès à domicile, tandis que son adversaire de retour en Ligue 1 après près quatre décennies de purgatoire, tentera de mettre un terme à cette mauvaise entame de saison. Pour rappel, la 3e journée avait débuté mardi avec le déroulement de deux matchs: USM Alger- JSK(1-0) et CR Belouizdad – MC Oran (2-0). Deux rencontres avancées pour permettre aux Belouizdadis et Canaris de disputer le premier tour préliminaire aller de la Ligue des champions de la CAF.

