Malgré un deuxième match nul de suite en Ligue 1 Mobilis après celui face au MC Alger il y a 5 jours, le CR Belouizdad reste leader du championnat au terme de la 13e journée du championnat. En effet, les Belouizdadis ont réussi à revenir dans un derby algérois face à l’USM Alger (2-2) dans lequel ils étaient mal-embarqués pour prendre un point précieux. Assez pour garder les manettes.

Par Mohamed Touileb

C’est un résultat qui permet au «Chabab» de préserver son invincibilité et garder sa main sur les commandes du classement du palier suprême du football en Algérie. Au terme d’un match au niveau technique assez appréciable, les «Rouge et Blanc» ont réussi à refaire un retard de deux buts pour égaliser et arracher le nul.



Le CS Constantine réduit l’écart

En effet, les Usmistes avaient réussi à faire le break au bout d’un quart d’heure de jeu seulement avec des réalisations de Merili (4’) et Meziane (13’). Le départ des «Chababistes» étaient catastrophiques. Mais ils réussiront à revenir dans la partie avant la fin du premier acte. En l’espace de 3 minutes, Belkhir (40’) puis Bourdim (43’), d’un sublime coup franc, ont remis les pendules à l’heure. Un retournement de situation qui a enflammé les gradins du stade municipal de Dar El-Beïda (Alger). La seconde période de ce derby sera moins spectaculaire. Et l’USMA a eu une opportunité franche pour reprendre l’avantage à la 73e minute. Mais le penalty de Meziane, qui pouvait s’offrir un doublé, a tapé la transversale avant de sortir. Le score ne changera pas. Avec deux matchs en moins, les «gars de Laâquiba» préservent leur domination dans la hiérarchie footballistique du pays devant le CS Constantine, facile vainqueur de l’ASO Chlef (3-0), qui réduit l’écart à un point.



Le calvaire interminable du HB Chelghoum Laid

Le perdant de ce round est certainement l’ES Sétif qui s’est inclinée en déplacement chez le MC El-Bayadh (2-0) après 6 rencontres sans défaite. Les Sétifiens (3es, 22 points) pouvaient confirmer leur réveil. Mais ils ont rechuté. Pour sa part, le Paradou AC, qui restait sur 6 matchs sans succès, a profité de la réception de la JS Saoura pour l’emporter 2 buts à 1. Pourtant, les Bécharis (4es, 20 points) restaient sur 4 victoires de rang. Ils ne capitalisent pas sur le faux pas de l’Entente qui leur aurait permis d’intégrer le podium.

Comme la JSS, l’USM Khenchela a été freiné devant son public par le NC Magra (1-1). Le promu voit son compteur gelé à 20 points. Dans les autres rencontres de cette étape, le HB Chelghoum Laid a concédé une nouvelle défaite, la 12e en 13 rounds, face à l’US Biskra (0-1). Le promu n’a pris qu’un seul point sur 39 possibles. Il ne fera certainement pas long feu dans l’élite. Les deux autres rencontres JS Kabylie – RC Arbâa et MC Oran – MC Alger se jouaient à l’heure où nous mettions sous presse. <