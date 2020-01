La JS Kabylie, renforcée lundi par l’arrivée de l’attaquant franco-algérien Zakaria Boulahia, est devenu le premier club de la Ligue 1 de football à boucler son recrutement hivernal, dans un marché peu emballé, à cinq jours de la clôture de la période d’enregistrement. La JSK a clairement affiché ses ambitions en vue de la seconde partie de la saison, en s’attachant les services de Boulahia (22 ans), formé à l’Atlético Madrid (Espagne), alors qu’il était à un moment annoncé au MC Alger. Il devient ainsi la troisième et dernière recrue hivernale des «Canaris» après le milieu offensif libyen Mohamed Tubal et l’attaquant tunisien Oussama Derradji. Mais ce dernier, selon l’émission de télévision tunisienne Sport 9, se serait rendu en Arabie saoudite pour négocier son transfert vers un club local, alors qu’il a déjà posé avec le maillot de la JSK.



Le CRB et l’ESS se renforcent

Le CR Belouizdad, détenteur du titre honorifique de champion d’hiver, a engagé jusque-là deux joueurs : l’attaquant Mohamed Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu défensif Taoufik Zerara (ex-CA Bordj Bou Arréridj). D’ici à la clôture du mercato d’hiver, un ailier pourrait renforcer le Chabab qui vient de conclure avec l’entraîneur français Franck Dumas, en remplacement d’Abdelkader Amrani, parti rejoindre le club marocain du Difaâ Hassani El-Jadidi. De son côté, l’ESS, qui est en train d’effectuer un retour tonitruant en championnat, a profité de cette période pour se renforcer avec l’arrivée du défenseur central Mohamed Benyahia (ex-USM Alger), alors que l’attaquant Savio Momonie, sociétaire du club ghanéen d’Ashanti Gold, devrait lui emboîter le pas prochainement.



USMA et MCA : recrutement au point mort

En revanche, les deux clubs algérois, l’USMA, champion d’Algérie en titre et confronté à une crise financière sans précédent, et le MCA, dauphin du CRB, n’ont toujours pas entamé leur marché, au grand dam de leurs supporters. L’entraîneur de l’USMA, Billel Dziri, a clairement signifié que le club de Soustara n’allait pas recruter cet hiver, en raison de la crise financière qui secoue le club depuis l’intersaison. «Il faut dire la vérité et être réaliste. Au vu de la crise financière du club, c’est difficile de recruter cet hiver. Le compte bancaire est toujours bloqué, une solution s’impose dans les plus brefs délais. Je ne vois pas l’utilité d’engager de nouveaux joueurs qui ne seront pas sûrs d’être payés. J’aimerais bien renforcer l’équipe cet hiver, c’est légitime, mais nous ne voulons pas créer d’autres soucis au club», a-t-il déclaré. De son côté, le MCA, qui devait se renforcer pour satisfaire ses besoins et lutter pour le titre, est victime de la lutte intestine entre le directeur général sportif Fouad Sekhri et le président du Conseil d’administration Achour Betrouni, à travers leurs déclarations par presse interposée. Pis. Le «Doyen» se trouve sans entraîneur en chef, après le limogeage du Français Bernard Casoni, remplacé à titre intérimaire par le directeur technique sportif Mohamed Mekhazni. Les autres clubs de l’élite, en butte à des soucis financiers, se sont vu contraints d’aborder la phase retour avec le même effectif et l’espoir de colmater les brèches avec les moyens du bord.n

