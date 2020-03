Le Conseil d’administration du MC Alger a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre, les entraînements de l’équipe première, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (covid-19), a annoncé le club pensionnaire de Ligue 1 de football sur sa page officielle Facebook. «Suite aux directives du ministère de la jeunesse et des sports (MJS), et pour des raisons préventives et urgentes, le président de la SSPA/le «Doyen» Abdelnacer Almas a décidé de suspendre les entraînements de l’équipe seniors jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs vont suivre un programme individuel spécifique jusqu’à l’annonce d’une nouvelle décision, dans l’objectif de préserver leur santé et celle des autres», a indiqué le MCA dans un communiqué. Un nouveau cas de décès du coronavirus (Covid-19) a été enregistré en Algérie portant le nombre de décès à cinq (5) sur un total de 60 cas confirmé, a indiqué mardi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La Direction technique nationale (DTN) a exhorté lundi les clubs, tous paliers confondus, de tracer un programme d’entraînement individuel, suite à la décision prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de suspendre jusqu’au 5 avril toutes les compétitions, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

