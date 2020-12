Le championnat d’Algérie en est à sa 6e journée, mais ce n’est pas tout le monde qui a joué les 6 rencontres. Nos représentants en Afrique, à savoir l’ES Sétif, la JS Kabylie, le CR Belouizdad et le MC Alger, comptent tous des matchs en moins. Aujourd’hui et demain, il y aura des mises à jour qui aideront à débrider la situation pour ce qui est du ranking.

L’ES Sétif pourrait ne plus être seule aux commandes du challenge national s’elle ne réalise un bon résultat demain (14h30) lors du déplacement, censé se faire lors de la 5e étape, chez le NA Hussein-Dey (18e, 3 points). Les Nahdistes, qui se trouvent dans la zone rouge, essayeront certainement de décrocher la première victoire cette saison après 5 tests dans lesquels ils ont enregistré 3 nuls et 2 revers dont un dernier lourd (3/0) lorsqu’ils avaient rendu visite à l’USM Alger.

Quant à l’Entente, elle est toujours invaincue avec 13 points récoltés sur 15 possibles. Avec une défense qui n’a craqué qu’une seule fois, les Sétifiens partent avec les faveurs des pronostics sachant que l’adversaire du jour n’a marqué qu’à deux reprises seulement depuis l’entame de la compétition. Toutefois, il faudra faire attention à ne pas prendre ce match à la légère. D’autant plus que les « Sang et Or » pourraient avoir une réaction d’orgueil. Aussi, les poursuivants directs en tête du classement sont bien décidés à maintenir la pression sur le « Wifak ».



Le « Doyen » promis à la seconde place

En effet, le CR Belouizdad recevra, cette après-midi (14h30), la JSM Skikda (17e, 4 points) avec la ferme intention d’ajouter 3 unités à sa cagnotte qui en affiche 7 après 3 sorties. Le champion d’Algérie en titre est devant une belle occasion pour mettre la pression sur les Ententistes qui joueront dans 24 heures. Un éventuel succès propulsera les Chababistes près du podium au pied duquel on retrouve les Mouloudéens. Les protégés de Nabil Neghiz seront hôtes, vendredi (15h), du CS Constantine qui est dans le ventre mou du classement (11e, 6 points).

Les « Sanafir » seront opposés à un adversaire en confiance après sa victoire (2-0) lors de la réception du CS Sfaxien lundi à l’occasion du 1er tour «aller» de la Ligue des Champions CAF. Le bouclier de champion est un objectif majeur pour le « Doyen » qui envisage de fêter ses 100 ans d’existence. Pour cela, empocher les points, qui seront mis en jeu sur la pelouse du stade 5 juillet 1962 (Alger), sera crucial pour ne pas perdre du terrain sur l’ESS, l’AS Aïn M’lila (11 points) et la JS Saoura (11 points) qui composent le top 3. Une potentielle 5e victoire de suite toutes compétitions réunies placerait les «Vert et Rouge» à la seconde marche.



L’AS Aïn M’lila en péril à Tizi-Ouzou

Cela sera aussi tributaire de la performance de l’ASAM qui sera en appel à Tizi-Ouzou où elle donnera la réplique à la JS Kabylie (12e, 6 points). Les « Canaris » ne réalisent pas l’entame espérée par leurs supporters. A partir de là, les poulains de Youcef Bouzidi, qui donnent -néanmoins- l’impression d’avoir retrouvé un peu de sérénité depuis 3 matchs (2 victoires et 1 nul) même si l’entraîneur est annoncé sur la sellette, sont dans l’obligation de sortir vainqueurs de cette empoignade afin de se relancer en Ligue 1. Une épreuve qui sera longue et harassante avec 38 journées au programme dans lesquelles beaucoup de rebondissements peuvent survenir. Somme toute, cette mise à jour nous permettra de voir un peu plus clair sur la tendance et les équipes qui pourront jouer les premiers rôles dans la Ligue avec sa formule à 20 clubs. Une chose est sûre, pour pouvoir triompher, il faudra être le plus constant possible. De prime abord, l’ES Sétif, la JS Saoura, le MC Alger et le CR Belouizdad semblent être les mieux armés pour cette mission. Tout cela reste à vérifier.

Programme

de la mise à jour :

2e journée :

CR Belouizdad – JSM Skikda (14h30)

5e journée :

JS Kabylie – AS Aïn M’lila (15h)

NA Hussein-Dey – ES Sétif

(demain à 14h30)

4e journée :

MC Alger – CS Constantine

(demain à 15h)