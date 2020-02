Le MC Alger, tombeur de la JS Saoura samedi (1/0) en match avancé de la 18e journée pour prendre la 2e place (30 points), a mis la pression sur le CR Belouizdad, leader avec 33 points. Ainsi, le « Chabab », qui croisera le fer avec le NA Hussein-Dey (18h45) au stade 5 Juillet 1962 (Alger) de nouveau opérationnel, se devra de l’emporter pour reprendre 6 longueurs d’écart. Et ça sera contre des Nahdistes

(15es, 15 points) engagés dans la lutte pour la relégation.

Éliminés jeudi en 1/8 de finale de Coupe d’Algérie chez l’US Biskra (défaite 1/0), les Belouizdadis devraient tout miser sur le championnat pour terminer en tête à l’issue des 30 journées.

Après 17 rounds, les Belcourtois sont aux commandes et comptent 3 unités d’avance sur le Mouloudia, leur premier concurrent qui a disputé un match de plus. Derrière, la JS Kabylie (3e, 28 points) est aussi dans le coup pour disputer le bouclier.

Par conséquent, le succès devient impératif pour les Chababistes s’ils veulent garder leurs distances et avoir des cartes en main pour le restant du chemin. Surtout qu’ils ont quitté l’épreuve populaire dont ils étaient détenteur du titre. Aujourd’hui, les « Rouge et Blanc » croiseront le fer avec un Nasria très mal en point depuis un bon bout de temps. Un adversaire en pleine tourmente qui ouvrent la zone rouge avec 15 unités et reste sur 3 revers de rang.

Des mauvaises performances qui ont déplu à certaines « supporters » n’ayant pas hésité à débarquer lors la séance d’entraînement de vendredi pour agresser les joueurs verbalement et physiquement. Certains coéquipiers de Faouzi Yaya ont même été dépossédé d’objets précieux comme les téléphones portables. La situation chez les « Sang et Or » est gravissime et cela risque de s’empirer s’il n’y a pas de réaction ce soir face au leader dans le temps olympique de nouveau opérationnel après 5 mois de sa fermeture.



Les « Canaris » pour rester au contact

Comme les gars de Laâquiba, la JS Kabylie a été sortie de Dame Coupe et compte jouer les premiers rôles en Ligue 1. Afin de rester au contact, les « Canaris » entendent capitaliser la réception du Paradou AC (12e, 21 points) pour ajouter 3 autres points à leur compteur. Face à des Pacistes qui ont enregistré 3 victoires lors des 3 derniers matchs Coupe de la Confédération CAF, championnat et Coupe d’Algérie réunis, la mission ne sera pas facile.

Les « Lions du Djurdjura », qui étaient partis ramener un précieux nul (1/1) de Biskra le 9 février dernier, vont « jouer contre une bonne équipe du Paradou, mais on n’aura pas droit à l’erreur. On prépare nos matchs à domicile avec l’esprit de gagner et non pas par rapport aux qualités de nos adversaires. Le Paradou ou une autre équipe, on doit faire monter la mayonnaise pour arracher les 3 points. On va affronter une équipe qui joue sans pression et qui est très technique avec de bonnes individualités », a estimé Aymen Zlefani, l’entraîneur qui suivra son équipe depuis les gradins car il n’a toujours pas obtenu sa licence pour exercer. Pour rappel, le technicien tunisien ne dispose pas du diplôme CAF A comme exigé par la Ligue de football professionnel (LFP).



Les concurrents à l’affût

Juste aux portes du podium, on retrouve le CS Constantine (4e, 26 points) et l’ES Sétif (5e, 24 points). Les Constantinois, sortis de la Coupe d’Algérie il y a 4 jours par les Sétifiens, seront hôtes du MC Oran (6e, 24 points). Un duel qui risque d’être âprement disputé. D’autant plus que les visiteurs, eux aussi éjectés de la course vers l’Auguste Dame par le surprenant WA Boufarik, seront en mission rachat. Ça sera le cas aussi pour l’USM Alger (7e, 24 points). Spécialiste de la Coupe d’Algérie avec 17 finales disputées, les Usmistes ont subi la loi de l’ASM Oran (1/0) en déplacement à l’occasion des 1/16 de finale.

Avec un Dziri Bilel, reconduit au poste d’entraîneur bien qu’il ait annoncé sa démission après la sortie de route jeudi, la formation de Soustara aura pour objectif de mettre fin à une série de 6 sorties sans succès (4 défaites et 2 nuls) toutes épreuves réunies. Mais cela ne s’annonce pas de tout repos quand on sait que les Algérois seront en appel à Aïn M’lila pour y défier l’ASAM (9e, 22 points).

Lutte pour le maintien

Beaucoup plus en forme, l’ES Sétif qui a remporté 7 de ses 8 derniers tests (1 nul), recevra le CA Bordj Bou Arréridj (10e, 22 points) dans un chaud derby de l’Est. Un avant-goût des quarts de finale de la Coupe qui mettront aux prises Ententistes et Cabbistes. En tout cas, l’«Aigle Noir» semble déterminer à retrouver les sommets. Si trois moisson totale il y a au bout de cette explication, le podium sera à portée.

Plus bas dans le tableau l’US Biskra, dernière avec 15 points, et le NC Magra (14e, 18 points) auront deux déplacement périlleux à négocier pour ne pas s’enliser.

Les Biskris se rendront à Chlef pour s’y mesurer à l’ASO (13e, 21 points) alors que la formation de M’Sila sera en appel à Bel-Abbes où le Nadjem se retrouve dans l’obligation d’essayer de repartir avec un bon résultat lui permettant de s’éloigner de la zone de turbulences.

Programme de la 18e journée

CR Belouizdad – NA Hussein-Dey (18h45)

JS Kabylie – Paradou AC (17h)

CS Constantine – MC Oran (17h)

ES Sétif – CA Bordj Bou Arréridj (16h)

AS Aïn M’lila – USM Alger (15h)

USM Bel-Abbès – NC Magra (17h)

ASO Chlef – US Biskra (17h)

Déjà joué

Samedi 15 février :

MC Alger – JS Saoura (1/0)