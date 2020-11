Le CS Constantine, pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, a annoncé samedi soir avoir décidé d’annuler le stage bloqué qu’il devait effectuer à partir de dimanche à Alger, où il se trouvait, après la découverte de 12 cas positifs au COVID-19 parmi ses joueurs.

Il s’agit de Yettou, Boudebouda, Mebarakou, Rahmani, Benmessaoud, Derradji, Boutadjine, Labani, Redjemi, Ben Tahar, Yaïche et Bencheikh.Après la fin de leur précédent stage, effectué essentiellement au stade Ben-Abdelmalek de Constantine, les «Sanafir» avaient rallié Alger samedi en vue d’un autre stage bloqué qui devait se poursuivre jusqu’au 15 novembre.

Ca devait être un stage précompétitif pendant lequel les poulains du coach Abdelkader Amrani avaient trois joutes amicales au programme, respectivement contre la JS Saoura (le 8 novembre), le CR Belouizdad (le 12) et l’US Biskra (le 15).

Cependant, les résultats des tests de dépistage préalablement effectués ont révélé la présence de 12 cas positifs au coronavirus parmi l’effectif, ce qui a contraint la direction du club à annuler ledit stage, avant de décider «le retour immédiat» à Constantine.»Tout le personnel du CSC devra subir de nouveaux tests de dépistage à l’arrivée», a indiqué la direction des «Vert et Noir»

