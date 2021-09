Les internationaux algériens de l’OGC Nice, Andy Delort et Hicham Boudaoui ont été buteurs lors du nul (2-2) concédé par leur club face à Monaco, pour le compte de la 6e journée du championnat français de Ligue 1.

Delort, qui a rejoint le mois passé le club de Côte d’Azur, a inscrit son premier but de la saison, concrétisant un bon service de l’international espoirs Amine Gouiri (1-1, 52e), égalisant après l’ouverture du score de Monaco par Aleksandr Golovin (0-1, 39e).

L’autre international algérien, Hicham Boudaoui s’est aussi distingué par son but qui a permis à Nice de prendre les devants à la 73e (2-1), avant que Wissam Ben Yedder n’égalise (2-2, 77e sur pénalty).

Le derby azuréen, joué sans public, aurait pu basculer en fin de match en faveur de Nice. Andy Delort, ancien Montpelliérain, avait obtenu un pénalty, après que sa frappe a été contrée de la main par Badiashile, mais Amine Gouiri a complètement manqué son tir, ce qui a sans doute coûté deux points à son équipe.

Les regrets sont donc pour Nice, qui a manqué l’occasion de frapper un grand coup

contre un rival régional et un adversaire pour l’Europe.

Monaco, à l’inverse, se contentera sans doute de ce point à l’extérieur, deux jours et demi après un succès contre le Sturm Graz en Ligue Europa (1-0).

Il est à rappeler que l’attaquant algérien Andy Delort (29 ans) a rejoint l’OGC Nice pour un contrat de trois ans, assorti d’une année en option et un montant de 10M Euros, selon plusieurs sources proches des deux clubs.

