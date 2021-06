Un match de mise à jour de la 22e journée entre

le MC Alger et le Paradou AC et deux autres, qui opposeront le CR Belouizdad au CS Constantine

et le NA Hussein-Dey à l’USM Alger, pour le compte

de la 25e journée sont au menu du jour. Les enjeux sont distincts. A 13 journées de l’épilogue du championnat,

les points commencent à valoir chers. Que ce soit pour

la survie ou pour le podium.

Par Mohamed Touileb

Aujourd’hui, c’est le CR Belouizdad (4e, 46 points) qui jouera gros puisqu’il y a un podium à intégrer et cette première place, occupée par l’ES Sétif (56 points), qu’il ne faudra pas laisser s’éloigner. Pour ne rien arranger, le « Chabab » devra aller s’imposer à Constantine contre le Chabab local (8e, 39 points). Les « Sanafir » pourraient poser bien des problèmes aux Belouizdadis. Surtout quand on sait que les Constantinois restent sur une victoire assez importante (2-3) ramenée d’Aïn M’lila face à l’ASAM. Toutefois, on notera que la formation de l’antique Cirta n’est pas imprenable à domicile puisque le Paradou AC était parti s’imposer là-bas le 16 mai dernier. Les gars de Laâquiba ont un besoin de points pour espérer rester aux contacts du leader. Un succès aujourd’hui et un autre dans le deuxième match en retard pourrait permettre à Amir Saâyoud, qui retrouvera sa place dans le onze au même titre que Keddad après avoir manqué la dernière sortie en raison de leur présence avec l’équipe nationale des locaux, & cie d’accrocher la deuxième place où la JS Saoura est logée avec 49 unités.



Le « Doyen » pour ne pas s’enliser dans la crise

L’autre club d’Alger, le MCA (7e, 39 points) est en train de voir la saison actuelle tournée au vinaigre. On parle d’un club qui n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers tests. Le récent revers infligé par le MC Oran samedi n’a en rien arrangé la posture du Doyen en championnat. Pour empirer la situation, Samy Frioui, atout numéro 1 en attaque, a eu une fracture au plat du pied. Il ne sera pas disponible pour 2 semaines au minimum. Pour cet après-midi, les Mouloudéens devront se mesurer au Paradou AC (10e, 34 points). Les Pacistses restent, eux aussi, sur une série de 3 défaites de suite et voudraient renouer avec les bons résultats lors de ce mini-derby. Cette sortie risque de sceller définitivement le sort de Nabil Neghiz sur le banc du « Doyen ». On reste à Alger et cette explication prévue entre l’USM Alger et le NA Hussein-Dey. Sixièmes avec 39 points dans la musette, les Usmistes chercheront à se rapprocher du podium alors que les Nahdistes (17es, 22 points) ont pour mission de grignoter les points afin de s’éloigner de la zone rouge. Avec 0 succès sur les 7 derniers matchs, les « Sang et Or » mise sur ce rendez-vous pour tenter de se remettre sur les bons rails.

Programme du jour :

CS Constantine – CR Belouizdad (17h)

MC Alger – Paradou AC (17h45)

NA Hussein-Dey – USM Alger (18h)