Le CR Belouizdad est officiellement sacré champion d’Algérie pour la saison 2021-2022, après sa victoire devant l’US Biskra sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 2-0), en match comptant pour la mise à jour de la 26e journée, disputé mardi au stade 20 août (Alger).

A la faveur de ce précieux succès, obtenu grâce aux buts inscrits par Mrezigue (31e) et Bousseliou (45e), le CRB réalise un fait inédit dans l’histoire du football algérien, en décrochant le titre de champion pour la troisième année de rang (2020, 2021, 2022).

Le Chabab ajoute à cette occasion un neuvième titre de champion à son palmarès général, après ceux de 1965, 1966, 1969, 1970, 2000, 2001, 2020 et 2021.

Les Belouizdadis (67 pts), qui comptent encore un match en retard contre l’USM Alger, sont assurés de terminer en tête du classement avant même le déroulement des deux dernières journées de championnat. En effet, même en cas de défaite, les Rouge et Blanc auront toujours un point d’avance sur la JS Kabylie (60 pts). Les jeux sont donc déjà faits.

Deux autres rencontres de mise à jour du calendrier de la Ligue 1 de football, sont prévues mercredi (16h45). Il s’agit des matchs MC Oran – JS Saoura (24e journée) et CS Constantine – ES Sétif (26e journée). (APS)

