L’ASO Chlef peine à renouer avec la victoire après s’être contenté d’un nul, lors de la réception à Relizane du RC Arbaâ (1-1), vendredi dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 1 de football. Il s’agit du seul point récolté par l’équipe chélifienne au cours de ses trois précédents matchs où elle a concédé deux défaites de suite sur les terrains du MC Alger (2-1) et de l’US Biskra. Un bilan négatif qui vient confirmer la baisse de régime de cette formation de l’Ouest du pays qui a pourtant réalisé un bon départ en championnat en enchaînant les résultats positifs. Ce coup d’arrêt est justifié par l’entraineur Lyamine Bougherara par «des erreurs de débuts» commises par ses joueurs, et qui se répètent lors des derniers matchs, selon ses déclarations à la presse à l’issue du match face au RCA. «Encore une fois, nous avons commis des erreurs de débutants. Nous aurions pu gérer le match à notre guise après l’ouverture du score, mais notre premier but a été mal exploité vu que mes joueurs ont perdu leur concentration d’où les erreurs de débutants qu’ils ont commises», a déploré le coach Bougherara. Ce dernier, arrivé à l’ASO lors de l’intersaison, commence à essuyer les premières critiques dans l’entourage du club. La perte de vitesse des siens inquiète sérieusement les fans qui ont tablé sur une saison de premier ordre de leur équipe après un début d’exercice jugé satisfaisant. «Nous allons travailler davantage pour corriger nos lacunes. Nous ne devons plus répéter les mêmes erreurs qui sont en train de nous faire perdre de précieux points», a-t-il promis. En huit matchs joués, l’ASO a obtenu 10 unités, sa ligne offensive a inscrit huit buts, soit une moyenne d’un but par rencontre, alors que sa défense en a encaissé six. L’équipe pointe à la 9e place avec un match en moins. Outre les erreurs défensives dont se plaint l’ancien gardien de but international, l’ASO fait face à un autre handicap, vu qu’elle reçoit ses adversaires en dehors de ses bases. Un problème évoqué aussi par l’entraineur Bougherara qui souhaite revenir au stade Mohamed-Boumezrag, actuellement en travaux de réaménagement, «dans les plus brefs délais», a-t-il espéré. n

