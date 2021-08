A trois journées de la fin de la Ligue 1 algérienne, le CR Belouizdad est solide leader avec 70 points. Avec 5 points d’écart sur l’ES Sétif, le « Chabab » se présente dans de bonnes dispositions pour affronter le MC Alger (6e, 56 points) à 17h30 au stade 5 Juillet 1962 (Alger). En cas de succès,

les Belouizdadis pourraient prendre une option définitive pour garder leur titre à l’issue du 36e round qui se jouera en deux parties avec 6 rencontres prévues aujourd’hui et 4 autres mercredi.

Par Mohamed Touileb

Le Mouloudia peut-il freiner la démarche du champion sortant et relancer le suspense dans la course au titre ? L’éventualité est là tant les derbys sont souvent indécis. Et ce, même si le « Doyen » n’est pas dans la meilleure des formes depuis un certain temps avec 2 victoires seulement sur les 6 derniers tests dans le challenge national.

Pour leur part, les Chababistes ne se sont inclinés que deux fois sur les 17 derniers matchs dans l’épreuve domestique. En plus du WA Tlemcen, l’USM Alger était parvenue à prendre le meilleur sur les « Rouge et Blanc ». C’est pour montrer que tout peut arriver dans un derby même si les « gars de Laâquiba » affichent une détermination sans faille pour profiter de la méforme des Mouloudéens et faire d’une pierre deux coups : battre le rival et prendre une sérieuse option pour se succéder à eux-mêmes au palmarès.



ASO Chlef – USM Alger : les Chélifiens jouent gros !

Cette étape pourrait donc accoucher du nom du champion d’Algérie 2020-2021 dans une saison extrêmement longue avec une compétition à 38 rounds. Tout cela dépendra des résultats des autres rencontres qui se tiennent dans deux jours en clôture de cette journée avec les poursuivants JS Saoura et ES Sétif qui auront, dans l’ordre, un déplacement compliqué à Tlemcen pour défier le WAT menacé par la descente et le voyage à Tizi-Ouzou pour croiser le fer avec la JS Kabylie.

Pour revenir aux matchs d’aujourd’hui, on peut noter qu’il y aura un décisif ASO Chlef – USM Alger dans lequel les Chélifiens n’auront pas le droit à l’erreur. Seizièmes avec 39 points au compteur à égalité avec le WAT, premier relégable, les Lions du Chéliff, qui n’ont pris qu’une seule unité sur les 15 dernières qui étaient en jeu, se doivent de l’emporter contre les Usmistes (4e, 62 points) qui n’ont perdu qu’un seul de leur 10 derniers matchs. La mission des hôtes ne s’annonce pas de tout repos.



Le maintien, ça lutte toujours

Un autre club menacé par le purgatoire, le NA Hussein-Dey (15e, 40 points) animera un mini-derby avec le Paradou AC (9e, 50 points). Les Nahdistes n’ont pas à sortir bredouilles s’ils ne veulent pas se retrouver à faire des calculs pour les deux journées restantes. C’est aussi le cas pour l’US Biskra (13e, 40 points) qui recevra l’AS Aïn M’lila (12e, 41 points). Un véritable match de mal-classés avec une moisson qui n’arrangera que les M’lili s’elle est divisée en deux. Quant aux deux oppositions restantes de ce lundi, elles verront s’expliquer le CA Bordj Bou Arréridj et le MC Oran ainsi que le RC Relizane (11e, 43 points) et le CS Constantine (8e, 51 points). La première est anecdotique puisque les Bordjiens (19es, 21 points) sont déjà relégués et que les Oranais (5es, 57 points) ne jouent plus rien. Les Relizanais semblent à l’abri de prendre l’ascenseur. Malgré cela, ils feraient mieux d’empocher les points du succès s’ils veulent sauver leur peau parmi l’élite.

Programme de la 36e journée :

CR Belouizdad – MC Alger (17h30)

ASO Chlef – USM Alger (21h)

Paradou AC – NA Hussein-Dey (17h30)

USM Biskra – AS Aïn M’lila (21h)

CA Bordj Bou Arréridj – MC Oran (17h30)

RC Relizane – CS Constantine (17h30)

Mercredi :

JS Kabylie – ES Sétif (21h)

WA Tlemcen – JS Saoura (17h30)

JSM Skikda – NC Magra (17h30)

USM Bel-Abbès – O Médéa (21h)