Les 5 dernières journées de la Ligue 1 risquent d’être âprement disputées. Que ce soit pour les places continentales ou la relégation, la lutte bat son plein. Chaque point devient capital pour s’assurer d’être parmi l’élite et la lutte pour le titre.

Par Mohamed Touileb

Ils sont 6 clubs à lutter pour un ticket qualificatif aux compétitions interclubs CAF. Trois d’entre eux seulement pourront disputer la Ligue des Champions CAF (le champion et son dauphin) et la Coupe de la Confédération (le 3e du classement). Toutefois, l’enjeu principal reste le bouclier de Ligue 1 et la succession du CR Belouizdad au palmarès. Ce dernier tient les rênes de la hiérarchie avec 63 points et un match en moins. Les Belouizdadis, hôtes du CA Bordj Bou Arréridj (19e, 21 points) pour la 34e journée, partent favoris pour empocher 3 nouvelles unités et consolider leur leadership. Toutefois, il faudra faire attention à ne pas se faire piéger. Il y a 4 jours, les Chababistes ont failli se faire accrocher par le NC Magra, malgré classé lui aussi, à domicile si ce n’était le but salvateur de Nessakh dans les derniers instants du match.



L’ES Sétif doit stopper l’hémorragie

Derrière, les « Rouge et Blanc », il y a l’ES Sétif qui compte 2 longueurs en moins. Longtemps leaders, les Sétifiens ont lâché beaucoup de points lors des 7 derniers rounds avec 1 seul succès et 4 revers. S’ils veulent entretenir leurs chances d’être sacrés, les Ententistes doivent gagner chez l’ASO Chlef (15e, 37 points) ce soir. Comme le « Wifak », les Chélifiens ont un besoin vital de points parce qu’il lutte pour la survie. Un point seulement les sépare de la ligne de flottaison.

Dans les talons des Ententistes, on retrouve la JS Saoura (3e, 59 points) qui sera en appel chez l’US Biskra (12e, 40 points). Les Biskris sont sous la menace du purgatoire et veulent profiter de la réception des Bécharis et capitaliser sur ce derby afin de s’éloigner du danger. Cela pourrait faire les affaires de l’USM Alger (4e, 56 points/-1 match) qui pourraient revenir à hauteur des Saouris en cas de succès contre le NC Magra (14e, 37 points) en déplacement.



JS Kabylie – MC Alger : Gros choc à Tizi !

L’autre team de la capitale, le MC Alger (6e, 53 points), animera un véritable choc loin de ses bases lorsqu’il rendra visite à la JS Kabylie (7e, 49/- 4 matchs). Une véritable empoignade à 6 points pour les deux prétendants du jour. Dans le ranking, il y a le MC Oran qui se retrouve devant les Mouloudéens et les « Canaris ». Les Oranais (5e, 54 points) n’ont enregistré qu’une victoire lors des 7 derniers tests. Chez le Paradou AC (10e, 47 points), les « Hamraoua » n’ont pas d’autres alternatives que de réaliser un bon résultat s’ils veulent rester dans le coup pour accrocher le podium.

Les quatre duels restants mettront aux prises le CS Constantine (8e, 48 points) et l’Olympique Médéa (9e, 48 points) dans la ville des ponts suspendus, la JSM Skikda (20e, 17 points et déjà reléguée) et l’USM Bel-Abbès (18e, 30 points) ainsi que le WA Tlemcen (17e, 36 points/-1 match) et l’AS Aïn M’lila (13e, 40 points). L’issue de ces explications peut grandement décider de l’avenir des clubs dans le palier suprême comme c’est le cas pour l’explosif RD Relizane – NA Hussein-Dey que les Sang et Or ne doivent absolument pas perdre.

Programme de la 34e journée :

JS Kabylie – MC Alger (21h)

CR Belouizdad – CA Bordj Bour

Arréridj (17h45)

ASO Chlef – ES Sétif (21h)

US Biskra – JS Saoura (21h)

NC Magra –USM Alger (17h45)

Paradou AC – MC Oran (17h45)

CS Constantine – O Médéa (17h45)

WA Tlemcen – AS Aïn M’lila (17h45)

RC Relizane – NA Hussein-Dey (18h)

JSM Skikda – USM Bel-Abbès (17h45)