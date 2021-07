Le championnat de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui avec la 28e journée. A 10 rounds de la fin, il y a la forte nécessité d’engranger un maximum de points que ce soit pour les équipes qui jouent les premiers rôles ou celles qui luttent pour le maintien.

Par Mohamed Touileb

L’ES Sétif, leader de la hiérarchie avec 56 unités, pouvait s’envoler en tête du classement s’elle ne s’était pas fait renverser par le MC Alger lors de la précédente journée. Alors qu’ils menaient 2 buts à 0 contre le Mouloudia, les Sétifiens ont fini par perdre 3 buts à 2 ratant une belle occasion de creuser l’écart devant.

Aujourdhui, l’Entente recevra le CS Constantine (6e, 43 points) avec l’objectif de remettre la marche avant et se mettre à l’abri du CR Belouizdad son nouveau poursuivant direct (50 points). Le «Chabab» compte une rencontre en moins et peut virtuellement réduire l’écart à 3 unités seulement s’il négocie bien sa mise à jour.

Pour cette 28e étape, les Rouge et Blanc seront hôtes du RC Relizane (17e, 26 points) qui lutte pour le maintien. Sur le papier, les Belouizdadis, invaincus lors des 7 dernières sorties dans le challenge national, partent favoris. Surtout qu’ils ont l’avantage d’évoluer à domicile. Cependant, il faudra faire attention au sursaut d’orgueil des visiteurs qui savent qu’il faudra prendre des points afin d’éviter l’ascenseur vers l’étage inférieur.



JS Saoura – JS Kabylie : le choc du jour!

Clairement, les gars de Laâquiba peuvent consolider leur deuxième place. En effet, la JS Saoura (3e, 50 points) devra s’expliquer avec la JS Kabylie (8e, 42 points) à Béchar. Les «Canaris», qui ont demandé à ce que cette rencontre soit reportée, n’ont pas eu un retour favorable de la part de la Ligue de football professionnel (LFP).

Malgré cela, la donne ne change pas pour les «Canaris» qui peuvent se rapprocher du trio de tête si jamais ils s’imposent contre les camarades de Sid-Ali Yahia-Chérif. Avec 3 matchs retard, les «Lions du Djurdjura» peuvent viser le top 3 en confirmant leur belle forme. Quant aux Bécharis, ils savent que cette empoignade pèsera chère dans la course au titre. Une défaite peut les éloigner définitivement de la lutte pour le bouclier et la succession du CRB au palmarès.

Pire encore, si jamais ils laissent filer les points de la partie, les Saouris risquent de voir le MC Oran (4e, 27 points) ainsi que le MC Alger (5e, 45 points) leurs coller aux basques. Les Oranais et les Algérois seront respectivement en déplacement chez l’ASO Chlef (14e, 28 points) et l’AS Aïn M’lila (12e, 31 points). Les deux hôtes du jour voudront l’emporter pour se tenir à l’abri de la ligne de flottaison. Ce qui rendra la mission des «Hamraoua» et des Algérois compliquée.



La lutte pour la survie s’intensifie

En parlant de maintien, il faut savoir que 10 teams au total sont concernées par le spectre de la relégation. Outre le RCR, qu’on a cité plus haut, dans la zone rouge, on retrouve l’USM Bel-Abbes (18e, 24 points), le CA Bordj Bou Arréridj (19e, 20 points) et la JSM Skikda (20e, 17 points). Les Skikdis accueilleront le Paradou AC (10e, 35 points) tandis que les Bel-Abbessiens et les Bordjiens iront défier, dans l’ordre, le WA Tlemcen (15e, 27 points) et l’USM Alger (7e, 42 points) loin des bases. L’explication entre l’USMBA et le WAT sera capitale dans la mission sauvetage et pourrait être un tournant pour les deux adversaires.

In fine, toujours dans le bas de tableau, il y aura l’empoignade NC Magra (13e, 28 points) – NA Hussein-Dey (16e, 26 points). Le Nedjm ainsi que le Nasria n’ont pas le droit à l’erreur s’il ne veulent pas perdre des places et se retrouver plus proches qu’ils ne le sont du purgatoire. A tous les niveaux, les matchs revêtent un sacré enjeu.

Programme

de la 28e journée :

WA Tlemcen – USM Bel-Abbès(17h00)

CR Belouizdad – RC Relizane(17h00)

ASO Chlef – MC Oran(17h00)

NC Magra – NA Husseïn-Dey(17h00)

JSM Skikda – Paradou AC(17h00)

ES Sétif – CS Constantine(17h45)

JS Saoura – JS Kabylie(18h00)

US Biskra – O. Médéa(18h00)

AS Aïn M’lila – MC Alger(20h00)

USM Alger – CA Bordj Bou Arréridj(20h00)