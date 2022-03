La 24e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue jeudi et vendredi, sera marquée par l’affiche entre la JS Kabylie

et l’USM Alger, alors que le MC Alger espère renouer avec la victoire en recevant l’Olympique Médéa et recoller au leader le CR Belouizdad, dont le match face au RC Arbaâ est reporté à une date ultérieure.

Emmenée par son nouveau baroudeur l’attaquant burkinabé Mohamed Lamine Ouattara (3 buts), la JSK (5e, 39 pts), qui reste sur une victoire en déplacement face à l’US Biskra (1-0), partira avec les faveurs des pronostics face à une équipe de l’USMA (6e, 37 pts), qui traverse une période de disette, et dont la dernière victoire remonte au 25 février à la maison face au NA Husseïn-Dey (1-0). Depuis, le club algérois a aligné cinq matchs sans victoire, ce qui met le nouvel entraîneur serbe Zlatko Kromptic dans une situation inconfortable à la veille de ce déplacement de Tizi-Ouzou qui s’annonce difficile. Le MC Alger (2e, 41 pts), auteur d’un match nul lundi sur le terrain du Paradou AC (1-1), aura une belle occasion de mettre fin à trois matchs sans victoire, à l’occasion de la réception du quatrième relégable l’O. Médéa (15e, 20 pts), dans un match piège pour le «Doyen». Le Mouloudia aborde ce rendez-vous avec l’intention de recoller au leader et réduire l’écart avec le Chabab, qui compte provisoirement sept points d’avance en tête du classement. == le CSC en quête de confirmation, le NAHD en péril à Magra == Le Paradou AC (3e, 40 pts), effectuera un déplacement périlleux à l’Est du pays pour défier le CSC (6e, 37 pts), dont l’arrivée du nouvel entraîneur Kheïreddine Madoui a fait beaucoup du bien, puisque les coéquipiers du buteur maison Marcelin Koukpo restent sur une série de quatre matchs sans défaite. Si le CSC partira largement favori dans son antre de Benabdelmalek-Ramdane, le PAC a des atouts à faire valoir dans l’espoir de frapper un bon coup à Constantine, puisque un éventuel succès lui permettra de s’emparer de la position de dauphin, en cas d’un faux pas du MCA. De son côté, l’ASO Chlef (10e, 31 pts), revenue de loin lors de son dernier match chez la JS Saoura (2-2) après avoir été menée au score (2-0) à dix minutes de la fin, accueillera l’US Biskra, où rien ne va plus après trois revers de rang, ayant fait reléguer le club des «Zibans» à la 9e place au classement (33 pts). Les Chélifiens, favoris dans leur jardin, devront rester vigilants face à une équipe de Biskra qui va chercher un sursaut pour l’orgueil. Dans le bas du tableau, le HB Chelghoum-Laïd (13e, 24 pts), qui semble bien amorcer son redressement en alignant trois matchs sans défaite, se rendra à l’Ouest pour défier le RC Relizane (17e, 16 pts). La formation de Relizane devra impérativement sortir la tête de l’eau et mettre fin à une série noire de dix matchs sans la moindre victoire. Enfin, le NA Husseïn-Dey (16e, 18 pts), dont la relégation plane au-dessus de la maison du Nasria, est appelé à réagir, sur le terrain du NC Magra (11e, 29 pts), auteur d’une retentissante victoire chez l’ES Sétif (0-2) le week-end dernier. Cette 23e journée est tronquée de trois matchs : CR Belouizdad – RC Arbaâ, MC Oran – JS Saoura, WA Tlemcen – ES Sétif, reportés à une date ultérieure en raison de l’engagement du Chabab, de la JSS, et de l’Entente en compétitions africaines interclubs. (APS)

Programme des rencontres

Jeudi 31 mars 2022 :

RC Relizane – HB Chelghoum-Laïd 15h00

Vendredi 1e avril :

ASO Chlef – US Biskra 15h00

CS Constantine – Paradou AC 15h00

NC Magra – NA Husseïn-Dey 15h30

MC Alger – O. Médéa 15h30

JS Kabylie – USM Alger 18h00

Reportées :

CR Belouizdad – RC Arbaâ MC

Oran – JS Saoura

WA Tlemcen – ES Sétif