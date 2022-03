Le MC Alger, sur sa lancée, recevra le CS Constantine avec l’objectif de l’emporter et rejoindre le leader le CR Belouizdad, alors que les relégables auront une nouvelle aubaine pour relever la tête et amorcer leur mission de sauvetage, à l’occasion de la 22e journée du championnat de Ligue 1, prévue vendredi et samedi.

Tronquée de deux matchs : JS Kabylie-JS Saoura et CR Belouizdad-ES Sétif, reportés à une date ultérieure, cette journée sera l’occasion pour le MCA (2e, 39 pts) de rejoindre le Chabab en tête du classement, cela passera inéluctablement par un succès face au CSC (8e, 33 pts). Le MC Alger, auteur de quatre succès de suite, dont celui face au RC Relizane (8-2), réalisé grâce notamment à un quintuplé historique de son attaquant Samy Frioui, devra faire face à une accrocheuse formation constantinoise, qui s’est réveillée lors de la précédente journée en écrasant la lanterne rouge le WA Tlemcen (5-0), mettant fin à une mauvaise série de quatre matchs sans victoire. Sous la houlette du nouvel entraîneur Kheïreddine Madoui, le CSC se rendra à Alger pour confirmer son réveil et essayer de réaliser une belle opération, dans l’optique de s’approcher du podium. L’ASO Chlef (10e, 27 pts), auteur d’une victoire en déplacement face au NA Husseïn-Dey (2-0), aura à cœur d’enchaîner en recevant le RC Arbaâ (11e, 26 pts), dans un match qui devrait revenir à priori aux locaux. La formation de l’Arbaâ, auteur de deux nuls de rang, dont un à domicile face à la JS Kabylie (0-0), est appelée à se remettre en question en dehors de ses bases, d’autant que les statistiques ne plaident pas en sa faveur (10 points pris sur 30 possibles, ndlr).



Faux pas interdit pour les relégables

A l’Ouest du pays, le MC Oran (13e, 22 pts), battu à la surprise générale chez lui par l’Olympique Médéa (0-1), n’aura plus droit à l’erreur à domicile face au NA Husseïn-Dey (14e, 17 pts), dans l’espoir de se racheter et s’éloigner de la zone rouge. Le Nasria, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur Lyamine Bougherara, est appelé plus que jamais à relever la tête, lui qui n’a réussi à remporter que deux matchs lors des dix dernières rencontres. Dans le bas du tableau, les relégables : le WA Tlemcen (18e, 10 pts), le RC Relizane (17e, 15 pts), et le HB Chelghoum-Laïd (14e, 17 pts), devront impérativement l’emporter à domicile pour entretenir l’espoir du maintien. Le WAT, qui n’a plus gagné depuis cinq journées, accueillera le Paradou AC (3e, 36 pts), qui en revanche aspire à confirmer son dernier succès décroché à domicile face au NC Magra (3-1). Le RC Relizane, groggy suite à la déroute concédée face au «Doyen» (8-2), doit relever la tête face à l’USM Alger (6e, 35 pts), dont le compartiment offensif doit se réveiller avec un triste bilan de deux buts marqués, sur penalties, lors des six derniers matchs. Le promu le HBCL, tenu en échec samedi à domicile par le RC Arbaâ (1-1), aura l’occasion de rectifier le tir à la maison face à l’US Biskra (8e, 33 pts), dont l’entraîneur Youcef Bouzidi a écopé de deux matchs de suspension ferme. Enfin, l’Olympique Médéa (14e, 17 pts), auteur d’une retentissante victoire à Oran (1-0) après 12 défaites de rang, se rendra à l’Est pour croiser le fer avec le NC Magra (12e, 23 pts), sommé de réagir après une série de trois matchs sans victoire.

