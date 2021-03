Le leader du championnat de Ligue 1 de football la JS Saoura, effectuera un déplacement périlleux à Alger pour défier le Paradou AC, sur sa lancée, alors que son dauphin le MC Oran sera face à un match piège à domicile contre l’AS Aïn M’lila, à l’occasion de la 18e journée, prévue aujourd’hui et demain. Surfant sur une série de cinq victoires de suite, la JSS (1e, 32 pts), devra faire face à une équipe du Paradou AC (7e, 26 pts), qui reste sur deux succès de rang dans les derbies algérois face à l’USM Alger et le NA Husseïn-Dey, sur le même score (2-1). La JSS devra puiser dans ses réserves pour revenir de la capitale avec un bon résultat, et ne laisser aucune chance à son poursuivant direct le MC Oran (2e, 31 pts), tenu en échec le week-end dernier, à la surprise générale, à domicile face à la lanterne rouge le CABB Arreridj (1-1). Le club oranais aura une belle occasion de se racheter, en accueillant un prétendant pour le podium l’ASAM (4e, 29 pts), dans un véritable match piège pour les coéquipiers du défenseur Boualem Mesmoudi. Le MCO pourrait même prendre provisoirement les commandes, en cas de défaite de la JSS à Alger, en attendent l’apurement des matchs en retard.



L’O Médéa pour revenir dans le coup

L’Olympique Médéa (4e, 29 points), qui fait du surplace en alignant quatre matchs sans victoire, sera en appel à l’Ouest pour donner la réplique au RC Relizane (11e, 20 pts), sévèrement battu vendredi à Constantine par le CSC (5-2). Si l’OM aspire à rejoindre de nouveau le podium, le RCR compte renouer avec la victoire et se hisser à la première partie du tableau.

Le NA Husseïn-Dey (14e, 17 pts), surpris à domicile face au PAC (1-2) sera à l’Ouest pour défier le WA Tlemcen (13e, 18 pts), dans une rencontre qui s’annonce à priori équilibrée et ouverte à tous les pronostics. Le WAT, incapable d’enregistrer la moindre victoire lors des deux derniers matchs, abordera ce rendez-vous sous le signe du rachat face à une équipe du Nasria, en proie au doute après deux défaites de suite. Enfin, la lanterne rouge le CABB Arreridj (20e, 5 pts), dont le maintien est devenu de plus en plus difficile, va chercher à décrocher son premier succès de la saison, à l’occasion de la réception du CS Constantine (10e, 21 pts), qui reste sur bonne série de quatre rencontres sans défaite, dont deux matchs nuls à l’extérieur. Cette 18e journée sera tronquée de quatre rencontres : USM Bel-Abbès – JS Kabylie, MC Alger – NC Magra, JSM Skikda – ES Sétif, CR Belouizdad – USM Alger, reportées à une date ultérieure en raison de l’engagement du CRB, du MCA, de la JSK, et de l’Entente en phase de poules des compétitions africaines interclubs, aujourd’hui et demain. n

Programme de la 18e journée :

Aujourd’hui :

RC Relizane – Olympique Médéa (15h)

Demain :

Paradou AC – JS Saoura (15h)

MC Oran – AS Aïn M’lila (15h)

WA Tlemcen – NA Hussein-Dey (15h)

ASO Chlef – US Biskra (15h)

CA Bordj Bou Arréridj – CS Constantine (15h)

Reportés :

CR Belouizdad – USM Alger

USM Bel-Abbès – JS Kabylie

JSM Skikda – ES Sétif

MC Alger – NC Magra