Le championnat se poursuit. Au programme de la 17e journée ce week-end. Demain (15h), les regards seront braqués sur le stade 5 juillet 1962 (Alger) où les deux rivaux, le CR Belouizdad et le MC Alger, s’expliqueront dans un chaud derby.

Un duel important pour les deux équipes à la recherche de certitudes dans ce challenge. Ça sera

la 109e opposition entre les deux formations.

C’est dans deux postures différentes que les Mouloudéens et les Chababistes s’affronteront demain après-midi. Toutefois, l’objectif est le même : gagner pour se refaire une santé dans la compétition domestique. Avec 11 matchs disputés, le Chabab est actuellement 8e avec 21 points alors que le Mouloudia pointe trois rangs plus bas avec 19 unités et 12 rencontres jouées.

Ultime sursis pour Dumas ?

Si le « Doyen » s’est remis sur rails en allant ramener une précieuse victoire du Sénégal contre le FC Teungueth en Ligue des Champions mettant fin à une série de 7 rencontres sans victoires toutes épreuves réunies, les « gars de Laâquiba » ont enchaîné avec un sixième test sans succès. C’est pourquoi cette explication revêt beaucoup d’importance pour les Belcourtois qui pourraient faire d’une pierre deux coups : retrouver la dynamique des victoires et battre un rival.

Historiquement, c’est le CRB qui a remporté plus de matchs (37 contre 30). Mais, pour cet après-midi, c’est le terrain du temple olympique qui tranchera. Le verdict pourrait être lourd pour Franck Dumas, entraîneur des « Rouge et Blanc », en cas d’une nouvelle contreperformance. Le technicien français a été maintenu. Toutefois, ce derby sera un ultime sursis pour lui. C’est pour dire qu’on est dans l’esprit d’un « ça passe ou ça casse ».



Les commandes promises au MC Oran

Plus haut dans le classement, on notera que l’autre affiche entre le leader, l’ES Sétif (30 points), et la JS Kabylie (5e, 27 points) a été reportée en raison de l’engagement des deux clubs en Coupe de la Confédération CAF. Cela pourrait permettre au MC Oran (2e, 30 points) de prendre la tête du classement en cas de victoire pour la réception du CA Bordj Bou Arréridj (20’, 4 points). Face à des Bordjiens qui n’ont pas décroché le moindre succès depuis l’entame de la saison, les Oranais devraient, sauf coup de tonnerre, prendre la moisson complète à domicile.

Derrière, la JS Saoura (3e, 29 points), pourrait, elle aussi, dépasser les Sétifiens. Les Bécharis n’auront qu’à prendre les trois unités qui seront mises en jeu à Béchar face au WA Tlemcen, modeste 12e. Attention néanmoins à ne pas sous-estimer les Tlemceniens qui restent sur 3 matchs sans défaites dont 2 succès.



L’O Médéa à la relance

Au pied du podium, on retrouve la surprenante formation de l’O Médéa (28 points). Depuis trois rounds, les Médéens sont en perte de vitesse avec 1 seul point pris sur les 9 en jeu. Ainsi, le team de la Titteri compte bien mettre la réception de l’USM Bel-Abbès, qui ouvre la zone de turbulences (17e, 14 points), en évidence et retrouver le chemin du succès. Surtout que, derrière, l’AS Aïn M’lila (6e, 26 points) cherchera à recoller en accueillant l’US Biskra qui flirte avec la zone rouge (16e, 16 points).

De son côté, le CS Constantine (13e, 18 points) sera hôte du RC Relizane (10e, 20 points). Même si le classement peut leurrer, la dégringolade n’est jamais loin pour les deux antagonistes du jour puisque la défaite rapprochera le vaincu du purgatoire.



Première pour Zeghdoud à l’USM Alger

Dans la première moitié du classement, on retrouve l’USM Alger logée à la 9e place (21 points). Pour cette étape, les Usmites accueilleront l’ASO Chlef (15e, 16 points). Les Usmistes ne se sont imposés que lors d’un seul de leurs 5 derniers tests. Ça a valu un limogeage pour l’entraîneur Thierry Froger remplacé par Mounir Zeghdoud.

Ce dernier, qui avait assuré l’intérim lors de la fin de l’exercice écoulé, sera coach principal cette fois. Il voudra certainement provoquer le déclic contre des Chélifiens, drivés eux aussi par un nouveau technicien à savoir Meziane Ighil, qui n’ont pris aucun point lors des 4 derniers matchs. C’est pour dire que les Unionistes partent avec les faveurs des pronostics pour remettre la marche avant.

In fine, les deux autres rencontres de ce round mettront aux prises le NA Hussein-Dey (14e, 17 points) et le Paradou AC (7e, 23 points) dans un mini-derby alors que le NC Magra (18e, 11 points) verra la JSM Skikda (19e, 8 points) venir le défier dans un match de relégables qui vaudra 6 points.

Programme de la 16e journée :

Demain :

MC Alger – CR Belouizdad (15h)

CS Constantine – RC Relizane (15h)

O Médéa – USM Bel-Abbès (15h)

JS Saoura – WA Tlemcen (15h)

Samedi :

USM Alger – ASO Chlef (15h)

NC Magra – JSM Skikda (15h)

MC Oran – CA Bordj Bou Arréridj (15h)

NA Hussein-Dey – Paradou – AC (15h)

AS Aïn M’lila – US Biskra (15h)

Reporté :

ES Sétif – JS Kabylie