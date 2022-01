Le choc JS Saoura – ES Sétif, entre le deuxième qui reçoit le quatrième, sera à l’affiche de la 15e journée de Ligue 1, prévue aujourd’hui mardi et qui sera marquée également par le chaud derby algérois, entre l’USM Alger et le Paradou AC, au moment où l’ASO Chlef (avant-dernier) accueillera la lanterne-rouge WA Tlemcen dans un duel direct pour le maintien.

C’est cependant ce choc entre la JSS et l’Entente qui devrait le plus captiver l’attention, car susceptible de générer des changements dans le peloton de tête. Autre duel qui vaudra probablement le détour, le derby algérois qui mettra aux prises l’USM Alger et le Paradou AC au stade Omar Hamadi (Bologhine). Un gros choc entre voisins, et qui devrait produire des étincelles, car même si les objectifs sont relativement différents, l’enjeu n’en sera pas moins important, aussi bien pour l’un que pour l’autre club. En effet, si la victoire permettrait au PAC de recoller au trio de tête, elle suffirait à peine à éviter une dégringolade supplémentaire aux Rouge et Noir, actuels neuvièmes, avec huit petites longueurs d’avance sur le premier club non relégable, l’HB Chelghoum Laïd, qui lui recevra le CS Constantine (7e) au cours de cette 15e journée. Ainsi, les deux antagonistes devraient avoir la victoire comme seul mot d’ordre, en donnant le maximum pour arracher les trois points. Quant au leader le CR Belouizdad, il devrait sauf surprise enchainer avec un nouveau succès à l’occasion de la réception du RC Relizane qui reste sur une victoire à l’arraché contre le NAHussein-dey (2-1). Les débats ne seront pas moins épicés dans le bas du tableau, particulièrement dans le duel des mal-classés ASO Chlef – WA Tlemcen, entre l’avant-dernier qui reçoit le dernier. Un match qui, là-encore devrait produire des étincelles, car susceptible d’offrir une lueur d’espoir au vainqueur, alors que le club vaincu se verra enfoncé un peu plus dans les abysses du classement. A suivre également l’autre duel des mal-classés MC Oran – NC Magra, entre le 16e qui reçoit le 14e sans oublier le déplacement du NA Hussein Dey chez le RC Arbaâ avec lequel il partage actuellement la 10e place du classement général, avec 14 points pour chaque équipe. De son côté, l’Olympique de Médéa (11e/14 pts), qui reste sur un long passage à vide, sera appelé à se rendre dans les Zibans, où l’US Biskra (8e/22 pts) l’attendra probablement d’un pied ferme, et avec la détermination de vendanger dans ses malheurs et se relancer par la même occasion dans la course aux premiers rôles. Cette 15e journée sera amputée du «Clasico» entre la JS Kabylie et la MC Alger, ayant été reporté à une date ultérieure, en raison de la participation des Canaris à la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

(APS)