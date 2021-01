Le championnat d’Algérie de football se poursuit aujourd’hui avec 10 rencontres au menu comptant pour la 10e journée. Que ce soit en tête du classement ou dans le bas de la hiérarchie, chacun essaie de prendre ses distances. Ils sont 5 clubs à pouvoir basculer dans la zone rouge et 7 susceptibles d’intégrer le podium. C’est pour dire que les jeux sont serrés et tout peut aller très vite.

Bien évidemment, on commencera par le leader, l’ES Sétif (22 points), qui recevra l’O Médéa (3e, 16 points) une des surprises de ce début de saison qui reste sur 5 succès de rang. L’Entente jouera à domicile et cherchera certainement à prendre les trois points pour creuser l’écart sur les poursuivants.

Juste derrière, on retrouve le MC Alger (18 points avec un match en retard) qui sera en appel chez le WA Tlemcen. Le Widad ouvre la zone de relégation avec 7 points. Les Tlemceniens ont pu décrocher la première victoire de la saison lors du round précédent en surprenant l’USM Bel-Abbès (2-3) en déplacement. C’est pour cela que le Mouloudia, accroché par l’AS Aïn M’lila (3-3), hôte du RC Relizane pour ce round, vendredi dernier, devra faire très attention à ne pas lâcher encore du lest.



Même combat pour l’USMA et la JSK

En 4e position, on retrouve le CR Belouizdad (15 points et 2 matchs en moins) qui recevra l’USM Bel-Abbès avec la ferme intention de glaner la moisson complète contre des gars de la Mekerra en plein doute et qui sont en mauvaise posture (14e,8 points).Le «Chabab» doit l’emporter s’il veut rester dans le coup pour préserver sa couronne au moment où les Sétifiens imposent un rythme assez soutenu devant.

Ces derniers temps, il y a une équipe qui semble revenir en forme. Il s’agit de la JS Kabylie qui a remporté 4 de ses 5 derniers tests pour se retrouver au 7e rang avec 15 unités collectées. Les «Canaris» iront défier le Nadjem local empêtré dans la zone de turbulences (19e, 6 points). Denis Lavagne, entraîneur des «Lions du Djurdjura», sait que la mission sera compliquée mais assure savoir que «Magra a besoin de points, donc tous les matchs sont difficiles dans le championnat algérien. On se prépare déjà pour le combat et on va essayer d’imposer notre jeu et mettre en place une stratégie qui nous permettra de contrarier cette équipe de Magra.»

A l’instar de la JSK, l’USM Alger (9e, 14 points) donne l’impression d’aller beaucoup mieux après une entame d’exercice calamiteuse. Les Usmistes sont sortis vainqueurs de leurs 4 dernières explications dans le challenge national et voudront certainement réaliser la passe de cinq. Pour cela, ils devront prendre le meilleur sur le MC Oran (6e, 15 points) en pleine crise financière. Cependant, les Oranais restent toujours invaincus dans la compétition en compagnie du MCA et du CRB. Ce qui laisse augurer d’un duel compliqué pour les Algérois. Si jamais ils s’imposent, ils acteront définitivement leur résurrection.



La JS Saoura pour rester dans le tempo

Dans l’embouteillage de la première moitié du ranking, il y a la JS Saoura (8e, 14 points) qui peut potentiellement retrouver le «top 3». Dans cette optique, les Bécharis, qui reçoivent le CS Constantine (16e, 7 points), chercheront à mettre à profit le fait de jouer dans leur fief pour engranger trois nouvelles unités face à un adversaire qui n’a pris qu’un point sur les 12 derniers mis en jeu. Ce qui rend la mission maintien compliquée. Une opération par laquelle sont concernés la JSM Skikda (15e, 8 points) et le NA Hussein-Dey (18e, 7 points) qui s’expliqueront à Rusicada.

En outre, il y a le CA Bordj Bou Arreidj, dernier avec 2 petits points, qui aura un voyage périlleux chez l’US Biskra (13e, 8 points). In fine, l’ASO Chlef et le Paradou AC, respectivement 10e (13 points) et 11e (12 points), croiseront le fer à Cheliff dans un match à six points qui rapprochera le vainqueur du peloton de tête.

Programme

de la 10e journée :

ES Sétif – O Médéa (15h)

WA Tlemcen – MC Alger (15h)

CR Belouizdad – USM Bel-Abbès (14h30)

AS Aïn M’lila – RC Relizane (14h30)

NC Magra – JS Kabylie (14h30)

USM Alger – MC Oran (15h)

ASO Chlef – Paradou AC (15h)

JS Saoura – CS Constantine (15h)

JSM Skikda – NA Hussein-Dey (14h30)

US Biskra – CA Bordj Bou Arréridj (14h30)