Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre, a annoncé lundi soir avoir décidé d’écourter le stage de préparation qu’il effectuait à Mostaganem (Ouest) en vue de la nouvelle saison, après la contamination de son défenseur central Sofiane Bouchar au Covid-19. «Aussitôt la contamination du défenseur Sofiane Bouchar confirmée, le club a pris les dispositions nécessaires, en isolant ce joueur du reste du groupe, avant de le placer sous assistance médicale, pour recevoir les soins nécessaires», a indiqué le club algérois dans un bref communiqué.

Le Chabab a ajouté que «par précaution, le staff technique, d’un commun accord avec la direction du club, a décidé d’écourter le stage et de rentrer à Alger, où l’ensemble des joueurs et de leur encadrement subiront de nouveaux tests de dépistage» afin de détecter de potentiels nouveaux cas. Pour l’heure, et outre Bouchar, la direction belouizdadie n’a révélé aucun nom supplémentaire, mais selon certains médias, quatre autres joueurs seraient contaminés, dont le meneur de jeu Amir Sayoud. Déjà lors du premier stage à Alger, le CRB avait annoncé un cas positif, celui de Samir Aïboud.

Sur un autre registre, le club champion d’Algérie en titre a annoncé la convocation en équipe nationale de son gardien Gaya Merbah, pour remplacer Azzedine Doukha, qui n’a pas pu rallier les rangs des «Verts» en prévision des deux prochains matchs amicaux contre le Nigeria et le Mexique.De son côté, et pour l’heure, la Fédération algérienne de football (FAF) n’a fait aucun commentaire à ce propos.

