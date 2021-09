Le défenseur international malien Yacouba Doumbia s’est officiellement engagé avec la Jeunesse Sportive de Kabylie pour deux saisons, a annoncé samedi soir la direction du club de Ligue 1.

Le club Kabyle a publié une photo du joueur, posant fièrement avec le maillot Jaune et Vert des Canaris, en prenant la pose entre le président Yazid Yarichène et le Directeur Sportif Karim Ziani.

Le joueur de 24 ans, qui évoluait au Stade Malien, devait se présenter à Alger «il y a une dizaine de jour» selon la direction des Canaris, mais il a été retardé en Tunisie, pour des considérations «liées au protocole sanitaire» a-t-on encore précisé de même source.

Une cinquième recrue donc pour la formation du Djurdjura, après les quatre qui avaient paraphé leurs contrats la veille, dont le gardien international Azzedine Doukha, qui effectue son grand retour dans le championnat national, après une expérience de quatre saisons en Arabie saoudite.

Outre Doukha, qui a porté les couleurs des Canaris entre 2014 et 2016, la JSK a recruté le milieu de terrain Zakaria Mansouri en provenance du CS Sfaxien (Tunisie) et le milieu de terrain Mohamed Réda Boumechra (ex-USM Alger), ainsi que le défenseur Fateh Talah (ex-JS Saoura). Entre-temps, l’équipe poursuit sa préparation d’intersaison à Tikjda (Bouira) sous la conduite de l’entraîneur français, Henri Stambouli. Elle affrontera au mois d’octobre prochain les Marocains des Forces Armées Royales (FAR) en aller-retour, pour le compte du 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

