L’entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Nabil Neghiz, a déclaré vendredi qu’une éventuelle reprise du championnat, suspendu depuis le 16 mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19), est devenue «compliquée», estimant qu’une préparation de quatre semaines sera nécessaire dans le cas où le retour à l’entraînement se fera après le 29 avril.

«Les choses se compliquent davantage et deviennent difficiles, il y a plusieurs interrogations. Mais, nous avons de l’espoir pour qu’on nous fixe une date pour la reprise, ça va nous permettre de se préparer dans les meilleures conditions selon un programme précis», a indiqué Neghiz sur les ondes de la radio nationale.

Le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) avait décidé de suspendre, l’ensemble des compétitions et manifestations sportives, jusqu’au 29 avril, en raison de l’épidémie du Covid-19. «Nous sommes dans l’attente d’une décision des autorités. Pour permettre aux joueurs de retrouver l’ambiance de la compétition, nous allons établir un protocole de reprise. Un programme spécifique pour tout le monde est préconisé pour ce genre de situation inédite. Si nous auront l’aval de reprendre après le 29 avril, nous aurons besoin de pas moins de quatre semaines de préparation pour pouvoir retrouver le rythme», a-t-il conclu.

Ayant entamé la saison sur le banc de l’IR Tanger (Div-1 marocaine), Neghiz avait rejoint le «Doyen» en février dernier, en remplacement du Français Bernard Casoni. Entre temps, la direction a confié l’intérim au Directeur technique sportif (DTS) Mohamed Mekhazni. Avant la suspension du championnat lors de la 22e journée, le CRB occupait la tête du classement avec 40 points devançant de trois longueurs ses deux poursuivants directs l’ES Sétif et le MC Alger, qui comptent 37 points chacun. Le Chabab et le MCA ont un match en moins.

Articles similaires