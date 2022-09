La deuxième journée de Ligue 1 de football, qui débute aujourd’hui, sera dominée par deux belles affiches programmées à Tizi-Ouzou et Dar El-Beida. Tout d’abord, c’est la JS Kabylie qui ouvrira jeudi, les débats en accueillant dans son antre du 1er novembre, le CS Constantine dans un duel qui promet énormément. Les «Canaris» déplumés contre toute attente à Relizane par l’ASO Chlef (0-1), ne semblent pas disposés à grappiller d’autres points à l’approche de leur campagne continentale, prévue dans une dizaine de jours. Quant aux «Sanafirs» tout heureux de débuter la saison par une belle victoire face au nouveau promu, USM Khenchela (3-1), ils passeront un véritable test devant le vice-champion d’Algérie, avec le net désir de l’emporter, histoire de confirmer leurs réelles intentions pour la suite de la compétition.



L’USMA pour confirmer

Demain, vendredi, ce sera au tour du triple tenant du titre le CRB, d’aller rendre visite au Paradou AC à Dar El-Beida dans un match à six points. Les Belouizdadis auteurs du score le plus large de la journée inaugurale (4-1) devant le HB Chelghoum-Laid, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, surtout que la prochaine Ligue des champions, leur principal objectif, se profile à l’horizon. Toutefois, leur adversaire du jour, le PAC, le seul à avoir gagné en déplacement (à Magra) lors de la 1re journée, n’est pas facile à manier et qui vise un double objectif à savoir: remporter son second match et faire chuter le champion d’Algérie en titre. L’USM Alger, difficile vainqueur à domicile du nouveau promu, le MC El Bayadh (1-0), vise également une 2e victoire aux dépens d’un autre promu, l’USM Khenchela, qui a mal entamé à Alger, son parcours parmi l’élite, au grand dam des supporteurs khenchelis. Le dernier match de la journée de vendredi mettra aux prises à Oran le MCO au NC Magra, les grands perdants de la semaine écoulée.



L’ESS doit se ressaisir

Les Oranais battus sèchement à l’Arbaa (1-3), enregistrent le retour de l’enfant du club, Omar Belatoui à la barre technique en remplacement d»Abdelkader Amrani enfin démissionnaire. Les deux clubs avec un «zéro pointé» au classement général, joueront leur va-tout pour décrocher leurs premiers points de la nouvelle saison.

Cette deuxième journée se poursuivra samedi avec au programme quatre rencontres dominées par un certain, ES Sétif- RC Arbaa. Les Sétifiens, version «l’Egyptien El-Badry» auteurs d’un nul méritoire à Biskra (2-2), compteront encore une fois sur leur buteur-maison, Kendouci, pour décrocher la victoire devant le RCA, tombeur vendredi dernier du MC Oran (3-1).



Le MCA pour lancer sa saison

Le nouveau promu, le MC El-Bayadh, tentera, pour son premier match historique «à domicile» parmi l’élite, de faire mordre la poussière à un gros «client» de la L.1, en l’occurrence, la JS Saoura encore auréolée de sa victoire sur le MC Alger (2-0). Les gars de Béchar, engagés encore une fois dans une compétition continentale (Coupe de la Confédération), prendront très au sérieux ce match avec l’objectif de confirmer leur belle entame de saison.

Le MC Alger encore meurtri par sa déconvenue à Béchar, tâchera de panser ses blessures aux dépens de l’US Biskra. Les camarades du défenseur international, Halaimia, seront privés de leurs «fans» pour suspension de terrain à huis-clos, comptant pour la saison écoulée. Le dernier match de cette journée aura lieu à Chelghoum-Laid entre les locaux de HBCL et les visiteurs de l’ASO. Le Hilal, mal en point, risque gros devant les Chelifiens euphoriques après leur victoire sur le fil face à la JSK (1-0) et qui comptent poursuivre leur belle aventure.

