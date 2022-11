Le MC Alger s’est imposé face à la JS Kabylie 1-0 (mi-temps : 1-0), en match disputé dimanche au stade Omar-Benrabah de Dar El-Beïda, comptant pour la 10e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. L’unique but de la partie a été inscrit à la 30e minute de jeu par Tayeb Hamoudi, dont le tir a été dévié par le défenseur kabyle Moussa Benzaïd.

Avec cette victoire, les joueurs de l’entraîneur tunisien Faouzi Benzarti se rachètent, eux qui restaient sur une défaite en déplacement face au promu l’USM Khenchela (2-0). En revanche, rien ne va plus à la JSK qui concède sa cinquième défaite depuis le début de la saison en 8 matchs joués.

A l’issue de cette victoire, le MCA se hisse à la 6e place au classement avec 14 points, tout en comptant deux matchs en retard, alors que la JSK reste scotchée à la 15e et avant-dernière place avec 5 unités seulement, et reste sérieusement menacée par le spectre de la relégation, tout en ayant également deux rencontres de mise à disputer. Dans les autres rencontres de la 10e journée disputées samedi, le CS Constantine a conservé sa position de leader, en allant s’imposer sur le terrain du RC Arbaâ (2-1), alors que le CR Belouizdad, triple détenteur du titre, s’est emparé provisoirement de la place de dauphin, en battant sur le fil à la maison l’autre promu le MC El-Bayadh (1-0).

Dans le ventre mou du tableau, le NC Magra n’a pas fait dans le détail en dominant l’ASO Chlef (4-2) grâce notamment à un doublé de Faïk Amrane. Le MC Oran a confirmé son réveil en battant petitement le Paradou AC (1-0), deux semaines après son succès en déplacement décroché chez la lanterne rouge le HB Chelghoum-Laïd (2-1).

Le HBCL continue de manger son pain noir et se complique davantage l’existence, en s’inclinant lourdement à Sétif face à l’ESS (4-0). Les joueurs de l’entraîneur Imad Mehal devront impérativement se remettre en question avant qu’il ne soit tard. Enfin, le match US Biskra-USM Alger a été reporté à une date ultérieure, en raison de l’engagement du club algérois en Coupe de la Confédération africaine de la CAF.

