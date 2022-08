La Commission de discipline de la Ligue de Football professionnel (CD/LFP) a annoncé lundi soir avoir convoqué les secrétaires généraux de la JS Saoura et du MC Alger pour sa prochaine séance, prévue le 5 septembre prochain, dans la perspective d’éclaircir ce qui s’est passé à Béchar samedi dernier, lors du match entre les deux clubs, pour le compte de la première journée de Ligue 1, et qui fut remporté par la JSS (2-0). Ce chaud duel, entre deux grosses cylindrées de la Ligue 1 était considéré en effet comme un des principaux chocs de cette première journée, et il a été émaillé par de fâcheux incidents, particulièrement en dehors du stade du 20-Août 1955, où différentes vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux, ont montré des échauffourées entre supporters. Certes, la CD de LFP s’est déjà réunie lundi, mais elle a évité de trancher dans cette affaire, préférant laisser le dossier ouvert, en attendant un complément d’informations. Les rares sanctions prononcées à l’issue de cette première séance ont été des amendes de différents montants, et dont les plus importantes ont été infligées au HB Chelghoum-Laïd, à la JS Kabylie et à l’USM Alger. En effet, l’HBCL a écopé de 200.000 DA pour absence de l’entraîneur en chef sur le terrain, lors de la lourde défaite (4-1) chez le CR Belouizdad, alors que la JSK a écopé de 100.000 DA pour une violente bagarre dans les tribunes, lors de la défaite de son équipe (1-0) chez l’ASO Chlef.

Pour leur part, les Rouge et Noir se sont vus infliger une amende de 100.000 DA et une première mise en garde, pour utilisation de fumigènes dans les tribunes et jets de projectiles dans le stade de Dar El Beïda, lors de la victoire de leur équipe (1-0) contre le MC El Bayadh, également pour le compte de la première journée de la nouvelle saison 2022-2023. n

