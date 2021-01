Le championnat d’Algérie se poursuit. On est déjà au quart du chemin pour cette saison. L’ES Sétif, leader de la hiérarchie (19 points), tentera de se relancer après avoir essuyé, il y a 5 jours à domicile, sa première défaite (0-1) face au MC Alger (2e, 19 points) son poursuivant principal. Pour cela, les Ententistes seront en quête d’un nouveau succès en déplacement à Constantine (14h30) pour y défier le Chabab local.

Ça sera le sommet de cette 9e étape dans lesquelles la réaction du « Wifak » sera attendue. Après un départ tonitruant avec 19 unités récoltées sur 21 possibles, les Sétifiens ont été surpris à domicile par le « Doyen » qui a confirmé ses intentions de jouer les premiers rôles. D’ailleurs, le Mouloudia peut même prendre les commandes en cas de victoire lors de son match en retard.

Mais avant cela, les Algérois essayeront de faire le plein cet après-midi pour la réception de l’AS Aïn M’lila (4e, 14 points). Un duel dans lequel les poulains de Nabil Neghiz partent favoris. Mais il faudra faire très attention face à des M’lilis imprévisibles.



L’USMA pour confirmer la rémission

Pour revenir à l’affiche du jour entre l’ « Aigle Noir » et les « Sanafir », elle s’annonce très délicate pour les visiteurs puisque leurs hôtes flirtent avec la ligne de flottaison. Premiers non-relégables (7 points), les Constantinois n’ont plus gagné depuis 3 matchs. Leur seul succès depuis l’entame de l’exercice a été signé le 23 décembre contre une USM Alger en crise. C’est pour dire que le team de la ville des ponts suspendus, n’a pas de réelles certitudes au moment d’affronter un sérieux prétendant au bouclier.

Si le CSC est enlisé dans une véritable crise de résultats, ce n’est-manifeste- plus le cas pour l’USMA (10e, 11 points) a enregistré 3 succès de rang pour s’éloigner de la zone du danger. Pour cette étape, les Usmistes se rendent chez le dernier du classement, à savoir CA Bordj Bou Arréridj qui n’a glané que deux unités. Une belle opportunité pour les Unionistes afin d’ajouter de nouvelles unités à leur compteur. Attention tout de même au réveil des Bordjiens qui sont condamnés à s’imposer s’ils ne veulent pas s’enliser dans les profondeurs et se compliquer la tâche pour la suite de la compétition.



JS Kabylie – JS Saoura, duel de podium

En évoquant la lutte pour la survie, il y aura un NA Hussein – NC Magra qui vaudra son pesant de cacahuète. Un véritable match à six points entre le 17e et le 18e qui n’accepte pas le partage en deux. L’autre équipe menacée de prendre l’ascenseur vers le palier inférieur, le WA Tlemcen en l’occurrence, sera en appel chez l’USM Bel-Abbès (14e, 8 points). Tombeurs respectifs du NC Magra et de l’US Biskra, les Bel-Abbessiens semblent s’être remis sur bons rails. L’opposition de demain permettra de savoir si les « gars de la Mekerra » ont dépassé l’entame compliquée de l’exercice.

Plus haut dans le classement, on gardera un œil sur le voyage de la JS Saoura (3e, 14 points) à Tizi-Ouzou pour donner la réplique à la JS Kabylie (9e, 12 points). Nul ne doute que les « Canaris » chercheront à dominer les Bécharis défaits qu’une seule fois en 7 tests (ils comptent un match en retard). En cas de bonne performance, les « Lions du Djurdjura » recolleront au podium et dépasseront leur adversaire du jour dans le ranking. C’est pour dire que cette empoignade est cruciale pour les Kabyles.



Le CR Belouizdad à la relance

Dans cette quête d’une place sur le podium, il y aura deux autres formations à surveiller. Il s’agit de l’ASO Chlef (5e, 13 points) et le CR Belouizdad (7e, 12 points avec 2 matchs en moins), champion sortant. Les Chélifiens doivent rendre visite au MC Oran (8e, 12 points). Les Oranais sont l’une des 3 équipes invaincues jusque-là. Ils essayeront de confirmer le statut tout comme le « Chabab » qui se pointera chez le RC Relizane (12e, 9 points) avec la ferme intention de se racheter de ses deux nuls d’affilée qui leurs ont fait perdre du terrain sur l’ES Sétif et le MC Alger. Dans cet embouteillage devant, il y a aussi l’O Médéa qui fait des débuts remarquables avec une 6e place acquise grâce au 13 unités récoltés. Les Médéens, qui comptent un match à disputer en mise à jour, accueilleront l’IUS Biskra qui n’est qu’à 2 longueurs du purgatoire. La même posture de la JSM Skikda qui se mesurera au Paradou AC. Pour résumer, que ce soit devant ou derrière, la situation risque de se débrider au terme de cette journée.

Programme de la 9e journé :

CS Constantine – ES Sétif (14h30)

JS Kabylie – JS Saoura (14h30)

MC Alger – AS Aïn M’lila (15h)

RC Relizane – CR Belouizdad

MC Oran – ASO chlef (15h)

CA Bordj Bou Arréridj – USM Alger (15h)

Olympique Médéa – US Biskra (14h30)

USM Bel-Abbès – WA Tlemcen (15h)

Paradou AC – JSM Skikda (14h30)

NA Hussein-Dey – NC Magra (14h30)