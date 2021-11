Huit des neuf rencontres de la 5e journée de Ligue 1 se déroulent aujourd’hui. L’affiche du jour sera certainement celle qui verra l’ES Sétif (10e, 6 points) recevoir, à 17h, le CR Belouizdad (6e, 7 points). Le seul match reprogrammé sera JS Saoura – JS Kabylie en raison de l’engagement des deux antagonistes en Coupe de la Confédération africaine (CAF).

Par Mohamed Touileb

Après une entame de saison compliquée, le Chabab, double-champion d’Algérie sortant, semble reprendre du poil de la bête. Toutefois, les Belouizdadis risquent de retomber dans leurs travers s’ils ne réalisent pas un bon résultat chez l’Entente invaincue sur les 5 dernières sorties toutes compétitions confondues. En étant sur deux succès contre le Paradou AC et l’O Médéa, les Chababistes voudraient probablement enchaîner avec une bonne performance afin de rester au contact du podium, voire l’intégrer si les résultats des autres clubs le permettent.



Top 3 courtisé

En parlant du top 3, c’est le MC Alger qui l’ouvre. Le Mouloudia (8 points) sera en appel chez le CS Constantine (7e, 7 points). C’est pour dire que les « Vert et Rouge » peuvent laisser filer des points lors de cette journée même s’ils envisagent de coller au leader et son dauphine, l’US Biskra et le Paradou AC dans l’ordre, qui comptent 9 unités chacun.

Le fait que les Biskris et les Pacistent soient hôtes respectifs du HB Chelghoum Laid (16e, 2 points) et WA Tlemcen (14e, 3 points) augmentent leurs chances de consolider leurs positions au classement. Les visiteurs sont dans la partie basse du tableau où l’on retrouve le NC Magra (dernier, 1 point) et le RC Arbaâ (17e, 2 points). Ces deux-là sont relégables au même titre que le HBCL. La réaction doit être immédiate afin de ne pas se retrouver dans la mauvaise spirale et ne pas se compliquer la suite de la saison.

Duel entre promus

Le RCA tentera de mettre à profit d’évoluer à domicile contre l’ASO Chlef, promue mal en point elle aussi puisqu’elle se retrouve aux portes de la zone rouge (15e, 2 points). De

son côté, le NC Magra aura un déplacement compliqué chez l’O Médéa (8e, 7 points). Sur le papier, le Nedjm est loin d’être favori de cette explication. Surtout qu’il n’a toujours pas remporté le moindre match depuis l’entame de la séquence 2021-2022.

Aussi, les Médéens ne voudront certainement pas rater l’occasion de jouer un adversaire mal en point afin de grappiller encore des places et (pourquoi pas ?) dépasser l’USM Alger. Cette dernière croisera le fer, au stade Omar Hamadi (Bologhine), avec le RC Relizane (13e, 4 points) avec la ferme intention de confirmer sa victoire contre l’US Biskra à laquelle elle avait infligé le premier revers en 4 rounds.



Le NAHD toujours invaincu

Les Usmistes chercheront à empocher la moisson complète sachant que l’écart avec les poursuivants et très mince en cette entame d’exercice. En effet, le NA Hussein-Dey (9e, 6 points) verra le MC Oran (12e, 4 points) venir le défier à Alger. Les Nahdistes sont toujours invaincus (1 succès et 3 nuls) et comptent bien se rapprocher du peloton de tête.

In fine, notons que les deux représentants africains de l’Algérie, à savoir la JS Saoura et la JS Kabylie, s’expliqueront à une autre date. Leur confrontation directe a dû être décalée en raison de leurs sorties dans la Coupe de la Confédération pour le dernier tour préliminaire avant de rallier éventuellement la phase de groupes. Les Bécharis joueront, dans 3 jours, au Ghana contre l’Accra Hearts of Oak alors que les « Canaris » seront en déplacement chez le Royal Leopards FC (Swaziland).

Programme de la 5e journée :

CS Constantine – MC Alger (14h30)

Paradou AC – WA Tlemcen (14h30)

NA Hussein-Dey – MC Oran (14h30)

Olympique Médéa – NC Magra (14h30)

RC Arbâa – ASO Chlef (14h30)

US Biskra – HB Chelghoum Laid (14h30)

ES Sétif – CR Belouizdad (17h)

USM Alger – RC Relizane (18h)

JS Saoura – JS Kabylie (reportée)