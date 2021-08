Comme l’a exigé la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération algérienne de football (FAF) a trouvé la formule pour dégager les 3 clubs qui auront les billets qualificatifs aux compétitions interclubs CAF 2021-2022. C’est pourquoi

il a été décidé de considérer le classement à l’issue de la 35e journée pour attribuer

les « pass » continentaux. Assuré de rester leader au terme de ce round,

le CR Belouizdad sera accompagné par deux des trois prétendants mathématiquement en lice pour les sésames. Il s’agit de l’ES Sétif, l’USM Alger et la JS Saoura qui sera hôte des Belouizdadis dans un véritable choc.

Par Mohamed Touileb

La JS Saoura (2e, 62 points) tient à disputer la Ligue des Champions pour la 3e fois après 2017 (tour préliminaire) et 2019 (phase de poules). Pour cela, il faudra s’imposer en réception des Chababistes. Le président Mohamed Zerouati a, à maintes reprises, insister sur son désir d’assurer la présence dans l’épreuve footballistique premium en Afrique. Quand on sait que les Bécharis n’ont pas perdu chez eux depuis le 16 décembre 2019 contre l’USM Bel-Abbès et qu’ils ont la meilleure équipe à domicile cette saison en Ligue 1 avec 6 points cédés seulement en 16 tests, on peut penser que Sid-Ali Yahia-Chérif et ses camarades sont en ballotage favorable pour prendre les points de la rencontre et s’assurer de rester 2es.



L’ES Sétif doit gagner et espérer

Malgré cela, l’ES Sétif (3e, 62 points), qui colle à la formation de Béchar de très près avec u goal-average particulier défavorable, espère certainement que le CRB puisse accrocher la JSS. Dans tous les cas, les Ententistes doivent capitaliser sur la réception de l’US Biskra (13e, 40 points). Les visiteurs se trouvent à 3 longueurs seulement de la zone rouge et pourraient chercher à grappiller des points dans ce duel.

D’autant plus que le « Wifak » est dans une vraie période de doutes avec 0 victoires sur les 6 dernières sorties (3 nuls et 3 défaites). Néanmoins, un point suffirait à l’Entente pour ne pas gâcher une saison qu’elle avait parfaitement menée avant de flancher depuis 2 mois en raison d’une crise économique qui a complètement démobilisé les troupes de Nabil Kouki. Au minimum, l’ « Aigle Noir » devra assurer une participation en Coupe de la Confédération CAF pour l’exercice à venir.

L’USM Alger, un destin qui dépend des Bécharis et Sétifiens

En 4e position, on retrouve l’USM Alger (59 points). A trois unités de la formation des Hauts-Plateaux, les Usmistes sont appelés à s’imposer contre le Paradou AC (9e, 50 points) pour entretenir les chances de prendre part à la Coupe de la CAF.

En outre, il faudra que la JS Saoura et l’ES Sétif perdent afin que le trio soit départagé. Ce scénario est possible mais pas vraiment plausible. Cependant, si jamais il se produit, selon la réglementation, en cas d’égalité de points entre deux équipes ou plus, au terme du classement final, les équipes seront départagées, selon « le plus grand nombre de points obtenus par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question ».

Si necessaire, il faudra aussi voir « la meilleure différence de buts obtenue par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question; la meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l’ensemble des matchs joués par les équipes en question lors de la phase aller; Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs joués par les équipes en question lors de la phase aller; Le plus grand nombre de buts marqué par une équipe sur l’ensemble des matches joués à l’extérieur par les équipes en question lors de la phase aller.»



La lutte pour le titre et la survie se poursuit !

Loin des premiers rôles, 10 teams jouent pour leur survie, dont deux qui sont déjà condamnés, parmi l’élite pour l’exercice à venir. Onzième au classement avec 42 points, le RC Relizane semble avoir de la marge pour ne pas prendre l’ascenseur étant donné qu’il pointe à 5 longueurs de la zone de turbulences où se débat l’USM Bel-Abbès (18e, 33 points) qui sera son hôte du jour.

Les Bel-Abbessiens chercheront certainement à entretenir leurs derniers espoirs de maintien. Même mission pour le NA Hussein-Dey qui ouvre la zone du danger (37 points). Le « Nasria » recevra le CS Constantine (8e, 51 points) qui n’a plus grand-chose à jouer.

Les deux autres écuries de la zone de relégation sont le CA Bordj Bou Arréridj (21 points) et la JSM Skikda (17 points) qui ont déjà les deux pieds en D2. Les Bordjiens se rendent à Alger pour croiser le fer avec le Mouloudia (7e, 53 points) qui voudra fêter son centenaire avec un succès. Quant aux Skikdis, ils seront en voyage à Oran pour donner la réplique au MCO (6e, 54 points).

Devant les Oranais dans le ranking, on retrouve la JS Kabylie (5e, 55 points). Les « Canaris » voient leur explication avec l’Olympique Médéa (10e, 48 pts) reportée pour le 14 du mois en cours. En effet, ils disputeront la finale de la Coupe de la Ligue demain face au NC Magra.

Bien évidement, même ce dernier verra son duel à domicile contre le WA Tlemcen (15e, 39 points), décalé à la même date. Pour finir, on notera qu’il y a un explosif AS Aïn M’lila (14e, 40 points) – ASO Chlef (16e, 38 points). Une bataille à 6 points pour sauver sa peau en D1. n



Programme de la 35e journée :

JS Saoura – CR Belouizdad (21h)

ES Sétif – US Biskra (21h)

USM Alger – Paradou AC (21h)

AS Aïn M’lila – ASO Chlef (21h)

MC Alger – CA Bordj Bour Arréridj (17h30)

NA Hussein-Dey – CS Constantine (17h30)

MC Oran – JSM Skikda (21h)

USM Bel-Abbès – RC Relizane (21h)

Olympique Médéa – JS Kabylie (reporté)

NC Magra – W Tlemcen (reporté)