Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l’ES Sétif, tentera de maintenir la cadence à l’occasion du match en déplacement face à l’Olympique Médéa, alors que ses poursuivants directs, le CR Belouizdad et la JS Saoura, seront mis à rude épreuve, respectivement face à l’USM Bel-Abbès et au



CS Constantine, à l’occasion de la 29e journée, aujourd’hui.

Ayant réussi à se racheter en s’imposant à la maison jeudi face au CS Constantine (1-0), l’ESS (1re, 59 pts) se rendra du côté de la capitale du «Titteri» pour défier l’OM (8e, 42 pts), qui reste sur un match nul chez l’US Biskra (2-2). Deuxième meilleure équipe en déplacement (24 points sur 39 possibles, ndlr), l’Entente abordera ce rendez-vous avec l’intention de l’emporter. De son côté, l’Olympique Médéa aspire à s’approcher des places d’honneur.



Les poursuivants aux aguets

Le CRB et la JSS, logés ensemble à la 2e place (53 pts), seront en appel face à deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. Le Chabab, auteur d’une écrasante victoire face au RC Relizane (6-1), défiera l’USMBA (18e, 24 pts) qui lutte pour son maintien, alors que la JSS va se mesurer au CSC, qui aura à coeur de se reprendre après son revers face à l’ESS, et du coup s’approcher du peloton de tête.

De son côté, le MC Oran (4e, 48 pts), qui fait du surplace avec une victoire seulement lors des six derniers matchs, toutes compétitions confondues, devra puiser dans ses ressources pour renouer avec la victoire, à l’occasion de la réception de l’USM Alger (5e, 45 pts), auteur de deux succès de suite.

Les Algérois tenteront de réaliser la passe de trois face à une équipe oranaise en proie au doute et dont la démission de l’entraîneur Kheïreddine Madoui est loin d’arranger ses affaires.



JSK : reprendre confiance avant le Raja

Le MC Alger (5e, 45 pts), retombé dans ses travers suite à la défaite concédée à Aïn M’lila (2-0), n’aura plus droit à l’erreur dans l’optique d’aller chercher une place sur le podium, lors de la réception du WA Tlemcen (14e, 30 pts).

L’entraîneur du «Doyen» Nabil Neghiz, qui sera privé des services du défenseur M’hamed Merouani, suspendu, devra aligner un Onze conquérant face à une équipe tlémcenienne en pleine confiance, en témoignent ses trois victoires de rang, dont la dernière décrochée à domicile face à l’USMBA (3-1).

De son côté, la JS Kabylie (8e, 42 pts) recevra à Tizi-Ouzou le NC Magra (13e, 31 pts), avec l’intention de l’emporter, avant de se consacrer pleinement à la finale de la Coupe de la Confédération africaine, le samedi 10 juillet face aux Marocains du Raja Casablanca au stade de Cotonou (Bénin).

Battus jeudi à Béchar par la JS Saoura (2-0), les «Canaris» devront faire face à une accrocheuse équipe de Magra, qui a aligné six matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Les deux équipes vont se rencontrer pour la troisième fois de la saison, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue professionnelle, dont la date reste à arrêter.

Pour sa part, le Paradou AC (10e, 38 pts), qui a renoué avec la victoire en déplacement face à la JSM Skikda (3-0), va chercher à confirmer son réveil à domicile devant l’ASO Chlef (15e, 29 pts), qui reste sur une mauvaise série de quatre matchs sans victoire.

En bas de tableau, la course au maintien s’annonce âprement disputée entre les équipes menacées par le spectre de la relégation. La lanterne rouge JSM Skikda (20e, 17 pts), dos au mur, sera mise à rude épreuve à Alger par le NA Husseïn-Dey (16e, 26 pts), dont la victoire est impérative pour quitter la zone rouge. Quant au CA Bordj Bou Arréridj, avant-dernier au classement (19e, 20 pts), il n’aura d’autre alternative que de s’imposer à domicile face à l’US Biskra (12e, 32 pts) pour amorcer sa mission de sauvetage.

Enfin, l’ASAM (11e, 34 pts), qui a mis fin à cinq revers de suite en battant le MCA, se rendra à l’Ouest du pays pour défier une équipe du RC Relizane (16e, 26 pts) groggy après le cinglant 6-1 concédé jeudi à Alger face au CRB. Le «Rapid», sans entraîneur depuis le départ de Si Tahar Chérif El-Ouezzani, devra impérativement réagir sur ses bases pour éviter une quatrième défaite consécutive. n

Programme de la 29e journée

CS Constantine / JS Saoura (17h00)

MC Oran / USM Alger (17h00)

Olympique Médéa / ES Sétif (17h10)

NA Husseïn-Dey / JSM Skikda (17h30)

RC Relizane / AS Aïn M’lila (17h30)

Paradou AC / ASO Chlef (17h30)

USM Bel-Abbès / CR Belouizdad (19h00)

CA Bordj Bou Arréridj / US Biskra (19h00)

MC Alger / WA Tlemcen (19h00)

JS Kabylie / NC Magra (20h00)