Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 de football, effectuera un déplacement périlleux à Tizi-Ouzou pour affronter la JS Kabylie, alors que l’Olympique Médéa et le HB Chelghoum-Laïd vont livrer un duel à distance dans la course pour le maintien, à l’occasion de la 29e journée, prévue vendredi et samedi. Battu à la surprise générale lors de la précédente journée à domicile face au HB Chelghoum-Laïd (0-1), le Chabab (1e, 52 pts) enchaînera en déplacement face à la JSK (3e, 47 pts), dont la victoire est impérative pour non seulement renouer avec la gagne après deux matchs de disette, mais aussi préserver sa place sur le podium. Un éventuel deuxième faux-pas de suite pour le CRB pourrait semer le doute chez les coéquipiers de Chouaïb Keddad, même s’il leur reste encore à disputer quatre matchs en retard. Le dauphin du MC Alger (2e, 48 pts), qui reste sur une belle victoire à la maison devant la JS Saoura (2-0), se rendra du côté des «Zibans» pour croiser le fer avec l’US Biskra (8e, 40 pts), qui aspire à faire un grand pas vers le maintien. Troisième meilleure équipe à domicile en termes de statistiques (30 points pris sur 42 possibles, ndlr), l’USB partira favorite à domicile, même si les joueurs de l’entraîneur Youcef Bouzidi devront rester vigilants face à une équipe mouloudéenne qui ne compte pas effectuer le voyage en victime. Le Paradou AC (3e, 47 pts), invaincu lors des trois dernières journées, effectuera un court déplacement à l’Arbaâ pour défier le RCA (13e, 32 pts), pour qui la victoire est impérative pour s’éloigner de la zone rouge. La JS Saoura, l’autre équipe logée à la troisième place (47 pts), abordera la réception du CS Constantine (6e, 44 pts) avec la ferme intention de l’emporter et se racheter suite au revers concédé à Alger face au «Doyen». Le CSC, qui cherche à se rapprocher du podium, sera certainement mis à rude épreuve à Béchar face à la deuxième meilleure équipe à domicile en championnat (31 points décrochés sur 42 possibles, ndlr). L’ASO Chlef de l’entraîneur Samir Zaoui (6e, 44 pts), auteur de trois succès de rang, sera au rendez-vous avec le derby de l’Ouest face à son voisin le MC Oran (12e, 33 pts), qui lutte pour son maintien. Si les Chélifiens bénéficieront de la faveur des pronostics eu égard de leur forme actuelle, les Oranais auront à cœur de frapper un bon coup à Chlef pour poursuivre leur mission de sauvetage, eux qui restent invaincus depuis sept journées. L’USM Alger (10e, 39 pts), auteur d’un triste bilan de neuf matchs sans la moindre victoire, aura une belle occasion de mettre fin à cette période de disette en accueillant la lanterne rouge le WA Tlemcen (18e, 13 pts), dont une défaite sera synonyme de relégation officielle en Ligue 2. Dans le bas du tableau, la course pour le maintien fera rage entre le HB Chelghoum-Laïd (14e, 31 pts) et l’Olympique Médéa (15e, 28 pts), qui vont livrer une lutte à distance en affrontant respectivement à domicile le NC Magra (11e, 37 pts) et en déplacement le NA Husseïn-Dey (16e, 22 pts). Le Nasria, qui a déjà mis un pied en Ligue 2, n’aura plus droit à l’erreur s’il veut préserver un brin d’espoir pour le maintien. Le match ES Sétif – RC Relizane a été reporté à une date ultérieure, en raison de l’engagement de l’Entente en 1/2 finale (aller) de la Ligue des champions au Caire face aux Egyptiens d’Al-Ahly SC, prévue samedi (20h00).

