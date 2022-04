La JS Kabylie, sur sa lancée, tentera de réduire provisoirement l’écart avec le leader le CR Belouizdad, en accueillant l’ASO Chlef, alors que le choc des relégables entre l’Olympique Médéa et le RC Relizane sera âprement disputé, à l’occasion de la 27e journée du championnat de Ligue 1, prévue demain et samedi.

La JSK (2e, 46 pts), qui reste sur une série de neuf matchs sans défaite, aura à cœur de préserver cette dynamique, en visant la victoire face à une équipe chélifienne (8e, 38 pts) qui traverse également une période faste en alignant six matchs sans le moindre revers, sous la conduite de l’entraîneur Samir Zaoui. Un succès des «Canaris» leur permettrait de revenir provisoirement à 3 points du leader belouizdadi, dont le derby face à l’USM Alger est reporté à une date ultérieure.

Le MC Alger (4e, 45 pts), qui a réussi dimanche à mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire, en dominant le NA Husseïn-Dey (2-0) grâce à un doublé de son buteur attitré Samy Frioui, abordera son match en déplacement face au RC Arbaâ (13e, 28 pts), avec l’intention de confirmer son réveil. De son côté, la formation de l’Arbaâ, sérieusement menacée par le spectre de la relégation, n’aura plus droit à l’erreur, d’autant qu’elle s’est montrée incapable d’enregistrer la moindre victoire lors des cinq dernières journées.



Le NAHD en grand danger

Au sud du pays, la JS Saoura (4e, 44 pts) évoluera, à priori, sur du velours dans son antre du 20-août 1955 de Béchar, face à la lanterne rouge le WA Tlemcen (18e, 13 pts), dont l’avenir en Ligue 1 est compromis. Le CS Constantine (6e, 40 pts), battu du côté de la capitale du «Titteri» par l’Olympique Médéa (2-1), se rendra à Alger pour défier le NA Husseïn-Dey (16e, 21 pts), dont la victoire est plus que nécessaire pour espérer rester en course pour le maintien.

Les coéquipiers de Faouzi Yaya devront plus que jamais se remettre en question pour aller chercher le maintien, à commencer par ce match déjà décisif face au CSC, même si les statistiques à domicile ne plaident nullement en leur faveur avec un triste bilan de 12 points sur 36 possibles.

Du côté des «Zibans», l’US Biskra et le NC Magra, logés ensemble à la 10e place avec 34 points chacun, s’affronteront pour l’objectif commun de s’éloigner davantage de la zone de turbulences.Dans le bas du tableau, le choc des relégables entre l’Olympique Médéa (15e, 25 pts) et le RC Relizane (17e, 16 pts), est considéré par les observateurs comme un véritable duel «à six points» entre deux équipes qui espèrent assurer leur maintien en Ligue 1.



Deux matchs ajournés

Enfin, le HB Chelghoum-Laïd (14e, 27 pts), qui ne compte que deux longueurs d’avance sur le quatrième relégable, devra impérativement l’emporter face à un concurrent direct pour le maintien : le MC Oran (12e, 31 pts), auteur d’une victoire salutaire à domicile face à l’USM Alger (2-1).

Cette 27e journée est tronquée de deux matchs : ES Sétif – Paradou AC et USM Alger – CR Belouizdad, reportés à une date ultérieure en raison de l’engagement de l’Entente et du Chabab en quarts de finale (retour) de la Ligue des champions. <

