La 26e journée du championnat de Ligue 1 de football sera marquée, demain et samedi, par le derby des hauts-plateaux entre le leader, l’ES Sétif, et le CA Bordj Bou Arréridj, alors que le dauphin, la JS Saoura, tentera de se refaire une santé à domicile face à la JSM Skikda.

Auteur d’une victoire nette et sans bavure en déplacement face au Paradou AC (3-0), l’ESS (1er, 53 pts) aura une belle occasion de continuer sa marche en avant en recevant le CABBA (19e, 17 pts), dans un véritable choc des extrêmes.

Toutefois, l’Entente, qui aspire à conforter sa position de leader, devra se méfier d’une équipe du CABBA qui reste sur une série de six matchs sans défaite, dont deux succès de rang.

A Béchar, la JS Saoura (2e, 46 pts), battue dimanche à Alger par le MCA (1-0), aura à coeur de se racheter et d’éviter un autre faux-pas, à l’occasion de la réception de la lanterne rouge, la JSM Skikda, dans un match qui devrait, a priori, revenir aux locaux.

La JSMS, dont la montée en Ligue 1 est loin d’être une réussite, est appelée à puiser dans ses ressources pour revenir «indemne» de son périlleux déplacement à Béchar. Le MC Oran (3e, 44 pts), dont l’entraîneur Kheïreddine Madoui a démissionné durant la semaine, sera face à un sérieux client, le MC Alger (6e, 39 pts), qui a réussi dimanche à mettre fin à une période de disette en l’emportant à la maison face à la JSS.

Le MCO, en proie au doute après deux revers de suite, dont une élimination en 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue face au WA Tlemcen, n’a plus droit à l’erreur s’il veut espérer rester sur le podium.



Derby indécis à Alger

Le champion d’Algérie sortant, le CR Belouizdad (4e, 43 pts), livrera un duel à distance avec le MCO, dans l’objectif de monter sur le podium, à l’occasion de la réception du PAC (10e, 34 pts), dans un derby algérois indécis et ouvert à tous les pronostics.

Une victoire cumulée à une contre-performance du MCO permettrait au Chabab de rejoindre la troisième place et même viser plus haut, surtout qu’il compte deux matchs en moins. De son côté, le PAC abordera ce derby avec l’intention de relever la tête, après deux défaites consécutives, dont la dernière à domicile face à l’ESS.

Lutte acharnée en bas de classement

Dans la deuxième partie de tableau, l’AS Aïn M’lila (11e, 31 pts), auteur d’une seule victoire lors de ses huit derniers matchs, toutes compétitions confondues, n’aura d’autre alternative que de l’emporter à la maison face au CS Constantine (9e, 36 pts), dans le second derby de l’Est de cette 26e journée. Un autre mauvais résultat, de surcroît à domicile, enfoncera davantage l’ASAM dans la crise et le mettra dans une situation inconfortable en vue du reste du parcours. Le CSC, dont l’objectif est de s’approcher du podium, tentera lui de rester dans sa dynamique positive, après avoir aligné trois matchs sans défaite. Au Sud du pays, l’US Biskra (12e, 28 pts) qui reste sur un match nul salutaire à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-1), aura l’opportunité de s’éloigner de la zone de turbulences, en visant la victoire face au RC Relizane (14e, 26 pts). Auteur de 22 points sur 36 possibles à domicile, l’USB a les moyens de réussir ce test, même si le RCR a des atouts à faire valoir, en témoigne le récent nul ramené de la capitale face au MCA (2-2).

USM Alger – JS Kabylie reporté

L’ASO Chlef (13e, 27 pts), retombée dans ses travers en concédant une défaite face au voisin l’USM Bel-Abbès (2-1), sera opposée au premier relégable le NA Husseïn-Dey (17e, 21 pts). Le Nasria, dont le dernier succès en championnat remonte au 26 février dernier (à domicile face au RCR 3-0, ndlr), doit impérativement réagir, sous la houlette du nouvel entraîneur Abdelkader Iaïche. Ce dernier tentera de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué : sortir le NAHD de la crise et amorcer la mission de sauvetage.

En bas de classement, le WA Tlemcen et le NC Magra, qui occupent conjointement la 15e place (24 pts), chercheront à quitter la zone rouge, en accueillant respectivement l’Olympique Médéa (8e, 38 pts) et l’USM Bel-Abbès (17e, 21 pts). Le choc USM Alger – JS Kabylie est reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement de la JSK en 1/2 finale (aller) de la Coupe de la Confédération, dimanche en déplacement face aux Camerounais de Coton Sport. n

